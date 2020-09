Diletta Leotta in barca sul lago di Como con Marco Valta

Marco Valta è un nome che, ai più attenti, non risulterà poi sconosciuto. L’uomo accanto a Diletta Leotta, fotografato da Chi in barca con la presentatrice nella gita domenicale al lago di Como insieme all’amica Rossella Fiamingo e al suo allenatore, è infatti un imprenditore che ha già conosciuto la ribalta della cronaca e non per i suoi meriti imprenditoriali. O meglio, non solo per questi.

Nel passato di questo imprenditore dal curriculum prestigioso, c’è già stato un volto noto dello showbiz italiano: Anna Safroncik, che aveva poi intrecciato una relazione, chiusa quella con Valta, proprio con l’ex di Diletta, Matteo Mammì. Dopo i tentativi di riavvicinamento tra lei e il pugile Daniele Scardina (concorrente della prossima edizione di Ballando con le stelle), per la Leotta è tempo di cambiamenti.

Marco Valta, chi è l’uomo accanto a Diletta Leotta

Tornando a Valta, la sua formazione è di quelle rigorose: laurea in Economia all’Università di Trieste, Master a Berkeley negli Stati Uniti in quella che è la più antico college californiano. Scorrendo il suo profilo sul network professionale più noto, Linkedin, si evince una solida esperienza nel settore di specializzazione e il consolidamento della sua professionalità in qualità di venture capitalist figura che finanzia start up e piccole e media imprese, investendo sul loro successo.

Si legge infatti tra le informazioni riportate che : “As an internet investor, Marco has a portfolio of more than 100 companies including Airbnb, Prima, Soldo, Snap, Appnexus, Skipthedishes, Revolut, Bolt, Flexport, Space X, Brex, Fabfitfun, Cloudkitchens, Rebag, Raya”. Una presentazione succinta, ma efficace del tipo di attività svolte dall’imprenditore.

I progetti lanciati da Marco Valta

Quanto riguarda l’aspetto professionale è quanto di più curato e rivelatore, sui social da Marco Valta. Su Instagram il suo profilo è chiuso e, a parte l’immagine del profilo, non si trovano foto interessanti prima dello scatto pubblicato da Chi che lo ritrae accanto alla giornalista e conduttrice di DAZN. Anche Facebook non svela particolari, dettagli o altro legati all’imprenditore. Pochissime le interviste, e quasi sempre dedicate al settore di riferimento ovvero travel, consultabili sul Web e molto tematiche sulle start-up finanziate e promosse nell’ambito delle sue attività.

