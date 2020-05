Diletta Leotta e Scardina: amore con King Toretto è in fase 2

E’ stata una quarantena d’amore e di prove nuove, mai forse davvero destabilizzanti per il rapporto appena nato tra Diletta Leotta e Daniele Scardina, alias King Toretto. Una convivenza intensa, la loro, resa più stretta e importante dal momento vissuto nel corso dell’emergenza coronavirus che li ha trovati insieme, nell’appartamento milanese della conduttrice e della giornalista televisiva impegnata – durante l’intero periodo del lockdown – in questa esperienza così intensa distante dai suoi affetti ma con il suo nuovo compagno.

Diletta Leotta e Daniele Scardina, amore in quarantena

La loro relazione è nata così, tra un week end a Ibiza e un progetto televisivo, dopo l’epilogo della lunga storia tra Diletta e Matteo Mammì, ex dirigente di Sky, durata quattro anni e che lei stessa ha confermato con estrema cautela e ritardo rispetto alla sequenza degli eventi.

Per la Leotta e il pugile l’avvio è stato scoppiettante, ma in un crescendo condiviso: entrambi pur attivi sui social hanno mantenuto lo stretto riserbo (per quanto possibile) su quanto li ha condotti a decidere di proseguire un percorso comune.

Le foto da casa Leotta della coppia Diletta-King Toretto

Qualche strappo alla regola c’è stato: le foto dal resort dove hanno trascorso una vacanza insieme, gli scatti dal terrazzo dell’appartamento meneghino di lei e le immagini di una festa a due per celebrare il compleanno nel corso della quarantena. Momenti di innocente e quotidiana serenità di coppia per i due.

Tra sport, allenamenti e impegni professionali (Daniele era tra i ballerini della prossima edizione di Ballando con le stelle, il dance show condotto da Milly Carlucci), l’amore tra Diletta e Scardina si è mostrato fondato su fondamenta solide e si appresta ad affrontare la fase 2.

VIRGILIO SPORT | 11-05-2020 15:12