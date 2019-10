Diletta Leotta perdona tifosi Napoli ma fa gaffe, polemica web

E’ diventato un personaggio di caratura internazionale e non da oggi. Diletta Leotta si è costruita nel tempo la sua fama e ovviamente la sua bellezza non è un fattore di secondo piano: prima a Sky e ora a Dazn la giornalista si è fatta strada ed è diventata famosa soprattutto per la sua avvenenza, oltre che per la sua competenza.

L’EPISODIO – Qualche settimana fa, in occasione di Napoli-Brescia, la sua presenza in mezzo al campo al San Paolo ha eccitato la sensibilità dei tifosi che le hanno rivolto apprezzamenti criticati da molti (“esci le tett..”) ma l’episodio è stato ridimensionato dalla stessa Leotta che reagì con garbo, facendo cenno di no con il dito e mostrando il pollice verso.

L’INTERVISTA – Intervistata dal Sun Diletta Leotta è tornata sulla vicenda per chiarire ulteriormente di aver “perdonato” i tifosi del Napoli: “E’ stato un malinteso. I tifosi del Napoli mi hanno supportato per tutta la partita, poi hanno provato ad andare oltre dopo la vittoria del Napoli, ma era solo uno scherzo. La mia reazione è stata parte dell’ironia del momento”.

LA SORPRESA – Quella vicenda fece presto il giro del mondo via web: “A volte sembra che tutto ciò che faccio diventi virale, se mi alleno in palestra o mi alleno in un club. Non mi aspettavo, però, che questa storia attraversasse così tanti confini”.

LA GAFFE – Diletta Leotta sa di dover fare i “conti” con la propria bellezza e incappa in una mezza gaffe quando dice: “Spesso ciò che si vede è diverso dal lavoro quotidiano, diciamo che ho più frecce nell’arco. Se uno è interessato soltanto al calcio, ascolta le mie parole. Altrimenti… mi guarda! È una battuta, ma spiega bene ciò che mi accade”.

LA CRITICA – Non è piaciuta quella frase a Fabio Ravezzani. Il giornalista di TeleLombardia ha twittato: “Spero sia solo un errore di traduzione. In caso contrario, mille colleghe brave, serie e preparate hanno tutta la mia solidarietà”. Ma non c’è errore di traduzione. Sul Sun si legge proprio: “So if you’re just interested in football you hear my words, otherwise you just look at me…”.

LE REAZIONI – Fioccano le reazioni: “Queste parole al San Paolo le hanno sentite i commissari FIGC che annotano i cori?” o anche: “Cori sessisti? Quindi anche il mitico “Ollellè ollallà faccela vedè…” è sessista”.

I COMMENTI – Arriva la…solidarietà anche a chi se la ritrovava sempre davanti così prorompente: “Tutta la redazione di Sky Tg ne sa qualcosa” ma anche qualche critica: “Cosa non si fa per fare share”. La chiosa è serena: “Non credo si sia offesa, é una ragazza intelligente e quei cori volevano essere un apprezzamento: lo stadio non é frequentato da orsoline. Diletta é brava oltre ad essere bella e spiritosa, chi segue il calcio la stima”.

SPORTEVAI | 09-10-2019 11:28