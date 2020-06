Diletta Leotta versione montanara non perdona: il nuovo post

L’amarezza che ha attraversato i giorni del furto nel suo appartamento milanese e della smentita della gravidanza paiono ora lontani. Diletta Leotta non ha permesso che le ultime vicende che l’hanno interessata condizionassero la serenità riconquistata, dopo un lockdown che ha consolidato il suo rapporto sentimentale con il pugile Daniele Scardina, King Toretto.

Diletta Leotta, gita in montagna con Scardina

L’affiatamento tra i due è ormai evidente e le attenzioni reciproche sono cosa pubblica. Anche le foto pubblicate da Diletta, sul proprio account Instagram, della gita alla Grignetta, sopra Lecco, con il fidanzato e alcuni amici testimoniano l’intesa reciproca nonostante le risposte su nozze e affini continuino ad essere evasive.

Il messaggio di Diletta Leotta su Instagram

In perfetta forma fisica, come si evince complice una tuta molto aderente, Diletta ha dato prova di non aver ceduto al lockdown e di aver guadagnato una certa elasticità di movimento senza accusare problemi nel corso della salita al rifugio dove ha consumato con Scardina e i loro amici un pasto fugace, ma in tema con la gita che li ha condotti sopra il lago.

Anzi, la Leotta ha deciso di non replicare se non condendo di ironia le proprie risposte e di inviare messaggi sibillini ma puntuali attraverso i canali social a quanti la accusano o le inviano commenti non sempre gradevoli.

“La vita è un viaggio da fare a piedi, in salita.. ma insieme agli amici!”, ha scritto nella didascalia Diletta “si raccomandano scarpe comode”. Un messaggio non proprio chiaro, ma che forse vuole accennare alla nuova situazione che sta affrontando e che sembra averla toccata profondamente.

VIRGILIO SPORT | 15-06-2020 13:29