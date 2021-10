Dimarco: "L'Azzurro? Non me l'aspettavo"

Il difensore dell’Inter e della Nazionale Federico Dimarco ai canali social della Figc ha parlato della sua prima convocazione in azzurro: “Non me l’aspettavo ma ha significato tantissimo perché è una cosa speciale essere qui”.

“La maglia azzurra rappresenta tantissimo, giocare le competizioni internazionali e portarne in alto l’onore è speciale. Ho iniziato alla Calvairate, poi ho fatto tutta la trafila con l’Inter. Le giovanili azzurre per me hanno significato tantissimo, avendo fatto due finali europee e un terzo posto mondiale. Emozioni inspiegabili, passando tanti anni con compagni che ho ritrovato qui come Barella e Locatelli”.

OMNISPORT | 09-10-2021 13:41