Dinamo Kiev, Lucescu: "Dobbiamo fare l'impossibile col Bayern"

Micrea Lucescu, allenatore della Dinamo Kiev, ha rilasciato alcune dichiarazioni prima della super sfida di Champions League all’Allianz Arena contro i campioni di Germania del Bayern Monaco. Queste le sue parole:

“I tedeschi sembrano una macchina che non può essere fermata ed è programmata per vincere. Ha alcuni dei migliori giocatori del campionato tedesco con grande esperienza e talento. Voglio però che la mia squadra esca dal campo a testa alta facendo tutto il possibile e anche l’impossibile. Il Bayern è una delle favorite per la vittoria della Champions League, mentre per noi è un sogno essere in questo torneo e giocare gare come queste. – continua Lucescu parlando di Buyalskyi – La sua è una grande assenza, si tratta di uno dei nostri migliori giocatori ed è stato il leader in tutte le gare giocare. È un giocatore molto importante per noi in entrambe le fasi di gioco”.

OMNISPORT | 28-09-2021 21:45