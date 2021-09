Dinamo Kiev travolta: allo Shakhtar di De Zerbi la Supercoppa d'Ucraina

Primo trofeo vinto da Roberto De Zerbi alla guida dello Shakhtar Donetsk. La compagine dei ‘Minatori’ infatti, battendo i rivali di sempre della Dinamo Kiev, hanno potuto sollevare al cielo la Supercoppa d’Ucraina.

Una partita senza storia quella che si è giocata all’NSC Olimpiyskiy di Kiev con lo Shakhtar che, dopo aver trovato il vantaggio al 30’ con Lassina Traoré, nella ripresa hanno poi dilagato andando a segno ancora con l’attaccante del Burkina Faso al 57’ e poi con Alan Patrick al 61’ per il definitivo 3-0.

Per lo Shakhtar si tratta della nona Supercoppa d’Ucraina messa in bacheca nella sua storia mentre per Roberto De Zerbi, che alla vigilia del match si era detto onorato di poter sfidare Mircea Lucescu (“L’ho sempre ammirato e lo ammiro ancora, ricordo bene il suo Brescia e per me è un onore affrontarlo”), si tratta del secondo titolo vinto nella sua carriera da allenatore.

Nella stagione 2015-2016, al suo secondo anno alla guida del Foggia, riuscì a trascinare i pugliesi alla conquista della Coppa Italia di Serie C battendo in finale il Cittadella.

Lo Shakhtar è attualmente secondo in classifica in campionato alle spalle proprio della Dinamo Kiev (19 punti contro 22), mentre in Europa, dopo essere riuscito a qualificarsi per la fase a gironi della Champions League, ha esordito nella massima competizione continentale venendo clamorosamente sconfitto 2-0 sul campo dello Sheriff Tiraspol.

OMNISPORT | 22-09-2021 22:45