Spalletti mantiene il modulo a tre in difesa cambiando gli interpreti: Darmian-Mancini-Bastoni davanti a Vicario. In attacco spazio a Raspadori supportato da Zaniolo e Pellegrini. Bellanova e Dimarco sulle fasce.19:48

In preparazione del prossimo Campionato Europeo, gli azzurri, dopo il successo per 2-1 contro il Venezuela, affrontano la Tricolor - in striscia positiva da sei gare e capace di battere Cile e Uruguay nelle recenti qualificazioni Mondiali.19:29

Alla Red Bull Arena di Harrison, New Jersey tutto pronto per Ecuador-Italia, amichevole internazionale.19:24

PREPARTITA

Seconda e ultima amichevole americana per la Nazionale italiana guidata da Luciano Spalletti. Stasera gli Azzurri sono opposti all’Ecuador squadra tutt’altro che debole, reduce dai mondiali arabi e accreditata del 31° posto del ranking Fifa, mentre l’Italia attualmente è nona.

Ecuador-Italia si gioca al Red Bull Arena di Harrison nel New Jersey con fischio d’inizio alle ore 21.00 (ora italiana). Arbitro di Ecuador-Italia è lo statunitense Jon Freeman. Tra Italia e Ecuador ci sono solo due precedenti: nel primo caso l’Italia vinse 2-0 ai mondiali nippo-coreani del 2002; nel secondo finì 1-1 in amichevole. Più che altro per l’Italia il nome Ecuador rievoca lo sciagurato Byron Moreno protagonista del vergognoso arbitraggio di Italia-SudCorea sempre ai mondiali del 2002.

Probabili formazioni di Ecuador-Italia

Spalletti sembra intenzionato a insistere, almeno in partenza, con in 3-4-2-1 visto contro il Venezuela, ma con interpreti diversi. In porta dovrebbe esserci il debutto di Vicario, in difesa tanta Inter con Darmian e Bastoni assieme al romanista Mancini; a centrocampo sempre a tinte nerazzurre con Barella affiancato a Jorginho e sulle ali Bellanova (del Toro ma ex Inter) e il mancino Dimarco; due mezzepunte come Zaniolo e Pellegrini a supporto di Raspadori punta centrale. L’Ecuador, dovrebbe puntare su un 3-4-3 molto offensivo: pericolo numero uno è il fuoriclasse Moises Caicedo, del Chelsea, giocatore pagato nell’ultima campagna acquisti la bellezza di 116 milioni.

ITALIA (3-4-2-1): Vicario; Darmian, Mancini, Bastoni; Bellanova, Barella, Jorginho, Dimarco; Zaniolo, Pellegrini; Raspadori. CT Spalletti ECUADOR (3-4-3): Dominguez; Ordonez, Arboleda, Realpe; Ortiz, Gruezo, Cifuentes, Minda; Yeboah, Caicedo, Sarmiento. CT Sanchez Bas I convocati di Spalletti per le due amichevoli americane Inevitabile che durante la partita Spalletti operi numerosi cambi a prescindere dal risultato. La rosa a sua disposizione è composta da questi giocatori: Portieri: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham);

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Torino), Alessandro Buongiorno (Torino), Andrea Cambiaso (Juventus), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Gianluca Mancini (Roma), Giorgio Scalvini (Atalanta), Destiny Udogie (Tottenham);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Giacomo Bonaventura (Fiorentina), Michael Folorunsho (Verona) Davide Frattesi (Inter), Jorginho (Arsenal), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (Roma);

Attaccanti: Federico Chiesa (Juventus), Lorenzo Lucca (Udinese), Riccardo Orsolini (Bologna), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Genoa), Mattia Zaccagni (Lazio), Nicolò Zaniolo (Aston Villa).

Dove vedere la partita in diretta tv

La partita è trasmessa in diretta da Rai 1 con telecronaca di Alberto Rimedio con commento tecnico di Antonio Di Gennaro.