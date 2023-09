ATP 250 Chengdu semifinale Musetti-Safiullin diretta live: break del russo

Safiullin molto aggressivo in risposta va prima a segno con uno smash poi con un inside out che coglie Musetti in contropiede. Due errori del russo riportano il punteggio in parità. Una risposta su cui il carrarino non può nulla vale la prima palla break del match, che viene salvata con una buona seconda. Due errori di Safiullin poi permettono a Lorenzo di tenere il servizio