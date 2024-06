Atp Stoccarda Berrettini-Draper finale diretta live: Matteo mette nel mirino il double dopo il trionfo a Marrakech

Se c’erano dubbi sulle condizioni atletiche-mentali, c’ha pensato Matteo a spazzarle via in un men che non si dica. L’avventura del tennista romano è stata pressoché perfetta: vittorie convincenti contro Safiullin, Shapovalov, Duckworth, Musetti e pass conquistato per l’ultimo atto del torneo ATP. Sulla superficie preferita, Berrettini va a caccia del terzo titolo a Stoccarda, dopo quelli vinti nel 2019 e nel 2022, ma soprattutto l’italiano prova ad aggiungere un altro trofeo alla sua personale bacheca con l’obiettivo di arrivare in grande spolvero ai prossimi due appuntamenti: Wimbledon e Olimpiadi a Parigi. In carriera l’azzurro ha vinto otto titoli in singolare,, tra cui due edizioni consecutive del Queen’s Club Championships. Il trionfo più recente risale alla finale di Marrakech del 7 aprile, match nel quale l’ex numero sei al mondo ebbe la meglio sullo spagnolo Carballes-Baena in due set (7-5,6-2).

Qui sotto il percorso di Matteo