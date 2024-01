Australian Open, Sinner-Medvedev finale diretta live: il russo rompe l'equilibrio nel 1° set

Per Sinner si tratta della prima finale slam, e in generale della prima finale di un italiano in singolare agli Australian Open, mentre per quanto riguarda Medvedev è la sesta e la terza qui nell’Happy Slam. Il russo ha trionfato solamente nel 2021 in finale agli US Open contro Novak Djokovic e perso le due precedenti in Australia contro il serbo nel 2021 e contro Rafael Nadal nel 2022 facendosi rimontare due set di vantaggio.