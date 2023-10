Calcio scommesse giovedì 19 ottobre: Tonali e il Milan, il terapeuta di Fagioli descrive scenario impietoso. Diretta

Un ultimo post prima di disattivare il suo account sui social. Nicolò Fagioli ha deciso così: una storia e poi il silenzio. “Pensavo di partire chiedendo scusa non solo ai tifosi bianconeri, ma a tutti i tifosi del mondo del calcio e dello sport per l’errore ingenuo che ho fatto. Invece no, sono obbligato a partire con lo schifo che scrivono su di me giornali, persone solo per mettermi in cattiva luce con mille falsità… O forse meglio, solo per conquistare due visualizzazioni in più”. Poi la promessa: “Presto parlerò”. Emoticon alquanto esplicita e account disattivato.