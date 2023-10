Scommesse: Tapiro a Corona che a Striscia rivela altri tre nomi di giocatori

Nuove rivelazioni di Fabrizio Corona a Striscia la Notizia dopo le accuse di censura alla Rai: altri tre sarebbero coinvolti nella vicenda scommesse

Gli altri (presunti) nomi dei calciatori coinvolti nello scandalo scommesse che avrebbe dovuto fare ieri sera ad Avanti Popolo su Rai 3, Fabrizio Corona li ha comunicati a Striscia la Notizia, quando gli è stato consegnato il Tapiro d’Oro. Si tratta di Stephan El Shaarawy (Roma), Federico Gatti (Juventus) e Nicolò Casale (Lazio).

Scommesse, Corona svela altri nomi a Striscia la Notizia

Nessuna vera novità durante il suo intervento nel programma Avanti Popolo condotto da Nunzia De Girolamo. Fabrizio Corona, che, dopo la trasmissione, si è sfogato sui social lanciando accuse alla Rai, ha parlato ai microfoni di Striscia la Notizia, quando è stato raggiunto nella notte dall’inviato dello storico programma di Canale 5, Valerio Staffelli, che gli ha consegnato il Tapiro d’Oro proprio per la censura di cui sarebbe stato vittima durante la puntata di Avanti Popolo.

Chi sono i nuovi calciatori coinvolti, secondo Corona

L’ex re dei paparazzi, che sta ricoprendo un ruolo centrale nella vicenda scommesse, ha fatto i nomi di Stephan El Shaarawy, attaccante della Roma ieri in campo con la nazionale nella sfida persa a Wembley contro l’Inghilterra, Federico Gatti e Nicolò Casale, rispettivamente difensori di Juventus e Lazio. L’ex fotografo dei vip ha mostrato a Valerio Staffelli un filmato in cui si sentono i giocatori che parlano delle puntate mentre palleggiano.

Alla Procura i nomi nuovi non risultano

Ma alla Procura di Torino i tre nomi dei calciatori in questione non risultano implicati nell’indagine. Il servizio completo andrà in onda stasera su Canale 5, a partire dalle 20:35, nel corso della puntata – a questo punto attesa più che mai – di Striscia la Notizia, al cui timone vi sono da pochi giorni Sergio Friscia e Roberto Lipari.

Una volta terminata la trasmissione Avanti Popolo, Corona è sbottato su Instagram: “Sono stato censurato! Purtroppo non ho potuto dire quello che volevo, mostrare in tv il grande lavoro che sto portando avanti da 6 giorni senza dormire con il mio amico Moreno. A un certo punto la conduttrice ha lanciato un audio che poi non è stato nemmeno mandato in onda. Vi rendete conto?”.