Sconfitto in Supercoppa dall’Inter, il Napoli ha perso così il trofeo numero uno dell’anno 2024. Un lusso che i Campioni d’Italia in carica non possono più permettersi: già definiti tre acquisti al 1° febbraio, il presidente De Laurentiis ha intenzione di arrivarci con altri due rinforzi. “Arriveranno altri due calciatori”, ha dichiarato nel post-partita. Nel mirino della società partenopea un centrocampista e soprattutto un centrale, innesto imprescindibile a maggior ragione dopo il passaggio alla difesa a tre. Negli ultimi giorni, le attenzioni della dirigenza partenopea si sono concentrate soprattutto su Nehuen Perez, centrale di piede destro classe 2000 dell’Udinese (si deve trovare l’accordo con il giocatore e soprattutto con il club), e Arthur Theate, centrale di piede mancino classe 2000 di proprietà del Rennes che non intende fare sconti e arrivare ai 15 milioni su cui pensava di chiudere il numero uno azzurro per entrambi. Le valutazioni dovrebbero aggirarsi attorno ai 20 milioni.