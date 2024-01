Napoli, Osimhen fa tremare i tifosi: “Premier campionato top, ho già deciso cosa farò a fine stagione”

Le parole del centravanti nigeriano alla CBS sanno di addio al club azzurro: al termine del campionato il bomber dello scudetto potrebbe volare in Inghilterra

23-01-2024 17:02

Con un po’ di ansia e qualche polemica, ma Victor Osimhen ha guidato la sua Nigeria agli ottavi di Coppa d’Africa: il futuro prossimo dell’attaccante è il Napoli, che quando terminerà il torneo in Costa d’Avorio bisogno dei suoi gol per qualificarsi alla Champions League, quello più lontano potrebbe essere lontano dalla serie A. Il centravanti è infatti tornato a parlare del fascino della Premier League: “Ho già deciso cosa farò a fine stagione”.

Napoli, Osimhen e il fascino della Premier League

Il Napoli attende il ritorno di Victor Osimhen, che con la Nigeria s’è qualificato agli ottavi di finale di Coppa d’Africa. Quelle della seconda parte della stagione, però, potrebbero essere le ultime partite del centravanti con la maglia azzurra: intervistato dalla CBS, Osimhen è tornato a parlare del fascino che la Premier League esercita su di lui. Non solo: l’attaccante ha anche aggiunto di aver già preso una decisione sul suo futuro.

Napoli, Osimhen: “Ho deciso il mio futuro”

“Ho già preso la mia decisione sul prossimo passo da fare a fine stagione”, ha dichiarato Osimhen alla CBS, parole che fanno pensare a un addio al Napoli. “Ho già preso la mia decisione. Ho già il mio piano, so cosa voglio fare, il prossimo passo che voglio fare”, ha poi ribadito il centravanti. Quale sia questo passo non si sa, di certo sono tanti i top club internazionali ad aver posato gli occhi su Osimhen, soprattutto inglesi. E proprio alla Premier League fa riferimento il nigeriano, commentando le voci che lo riguardano. “Penso che il 60% delle persone parli delle voci su di me legate alla Premier League – ha continuato Osimhen – La Premier League è uno dei campionati più importanti al mondo. Voglio finire la stagione con il Napoli e poi prendere la decisione che ho già preso”.

Il Napoli e Osimhen destinati a salutarsi

Di fatto le parole di Osimhen confermano quanto era emerso nell’ambiente napoletano da tempo: il prolungamento di contratto con scadenza 2026 firmato lo scorso dicembre servirà soltanto al Napoli per poter discutere da una posizione di forza con un possibile acquirente, un elemento che il club di De Laurentiis avrebbe perso se il nigeriano fosse arrivato a fine stagione in scadenza. Non a caso, dopo aver affermato di aver rifiutato circa 200 milioni nella scorsa estate, ADL ha fissato una clausola rescissoria ben più bassa, pari a 130 milioni di euro. Le parole di Osimhen indicano dunque come le strade del centravanti e quelle del Napoli siano destinate a separarsi a fine stagione.