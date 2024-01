Napoli, De Laurentiis esce allo scoperto su caso Osimhen e Mazzarri: attacco alla Lega

De Laurentiis è una furia contro la Lega Serie A. Le parole del presidente del Napoli a pochi giorni dalla finale di Supercoppa contro l'Inter a Riad

20-01-2024 13:24

Il Napoli esce dal tunnel, fresco di vittoria per 3-0 contro la Fiorentina in Supercoppa , ma ADL no. Nemmeno il tempo di poter festeggiare il successo del suo club in terra saudita che sono arrivate le conclusioni dell’indagine della Procura di Roma sul caso plusvalenze-Osimhen. L’accusa per il presidente dei partenopei è di ‘falso in bilancio’. A pochi giorni dalla finalissima contro i nerazzurri, lunedì sera ore 20:00 a Riyadh, De Laurentiis decide di uscire allo scoperto e rilasciare alcune dichiarazioni sul possibile rinvio a giudizio e attacca la Lega Serie A. Anche Mazzarri, reduce dal successo tattico contro Italiano, è al centro del dibattito. Questa volta in senso positivo.

Supercoppa, ottimismo in casa Napoli: la fiducia di De Laurentiis

A Riyadh, Aurelio de Laurentiis ha espresso un forte ottimismo riguardo la crescita della squadra, in seguito alla recente vittoria contro la Fiorentina. Questo successo ha non solo migliorato l’umore all’interno del club, dopo un mese di non vittorie, ma ha anche rafforzato la posizione dell’allenatore Walter Mazzarri, precedentemente oggetto di critiche.

“Ho sempre creduto in un Napoli di alto livello” ha affermato De Laurentiis in un’intervista con Carlo Landoni per SportMediaset. Il presidente del Napoli ha poi sottolineato l’importanza di concedere tempo a Mazzarri, evidenziando che ogni tecnico ha un proprio stile che deve essere trasmesso efficacemente alla squadra: “Ogni allenatore ha una sua modalità, che deve riuscire a trasmettere anche alla squadra e quindi poi non si può pretendere di fare sempre le cose con la carta carbone, perché non vengono”.

ADL sulla controversia dell’acquisto di Osimhen

Nel contesto della controversia legata all’acquisizione del giocatore Osimhen, con De Laurentiis prossimo a un possibile rinvio a giudizio per accuse di “falso in bilancio”, il presidente del Napoli ha deciso di non commentare direttamente la questione, deviando l’attenzione verso l’importanza del campionato nazionale.

Plusvalenze: cosa rischia ADL e il Napoli per l’affare Osimhen

La Procura di Roma ha chiuso l’indagine sull’acquisto di Victor Osimhen che ha coinvolto il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, per falso in bilancio. Il club potrebbe affrontare una riapertura del procedimento sportivo, rischiando penalizzazioni di punti. In precedenza, un processo sportivo aveva assolto Napoli e i dirigenti, ma nuove prove potrebbero riattivare il caso. Se colpevoli, la penalizzazione potrebbe essere inferiore a quella della Juventus, applicata in circostanze simili, e influenzerebbe il campionato attuale o il prossimo, ma non quello dello scudetto già vinto.

De Laurentiis attacca la Lega Serie A: “Va rivisto il calcio”

Il presidente del Napoli ha poi criticato le decisioni della Lega di Serie A: “La Lega di Serie A sbaglia a voler mettere bocca e a distrarre… Tutti, comprese Uefa e Fifa, cercano di sminuire e minimizzare il valore vero per i tifosi, che è il campionato nazionale. Questo vale per ogni stato. Va rivisto il calcio.”