La Juventus ha superato l’Inter, ma non è detta l’ultima parola per Tiago Djalò. Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna hanno anticipato il club nerazzurro, gradito al giocatore, negoziando con il Lille e convincendo la società della bontà della loro proposta che vedrebbe il trasferimento immediato, in questa finestra di riparazione, del difensore. L’offerta che ha convinto il Lille è quella da circa 3-3,5 milioni più altrettanti in bonus e una percentuale (attorno al 10%) sulla futura rivendita, mentr al sarebbe stato proposto un contratto fino al 30 giugno 2028. Dopo l’infortunio Tiago Djalò è ormai tornato in gruppo a Lille e completerà il delicato percorso di recupero con lo staff medico bianconero proprio mentre sfrutterà i prossimi mesi per ambientarsi in vista della prossima stagione. Insomma vuole giocare, rimettersi in pista e farlo quanto prima anche se aveva già raggiunto un accordo di massima conl’Inter che lo avrebbe preso per giugno, in scadenza.