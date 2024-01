Bonucci riparte dalla Turchia e dal Fenerbahce: l’intercessione di Dzeko e il sogno Euro2024

Leonardo Bonucci chiude l’esperienza all’Union Berlino e si prepara a ripartire dalla Turchia, l’ex difensore della Juventus spera ancora di strappare una convocazione agli Europei

09-01-2024 15:40

Giornalista con una passione sfrenata per gli Sport Usa, di cui è esperto conoscitore. Ma su Virgilio Sport è un osservatore del pallone nostrano e delle sue baruffe quotidiane. Appassionato di musica, ha sviluppato orecchio anche per borbottii degli spogliatoi, mugugni dei tifosi e voci di mercato

E’ ormai solo questione di ore poi comincerà ufficialmente l’avventura di Leonardo Bonucci con la maglia del Fenerbahce. L’ex difensore della Juventus chiude dopo pochi mesi l’avventura in Germania con l’Union Berlino e si prepara ad affrontare una nuova avventura in Turchia.

Bonucci al Fenerbahce

Leonardo Bonucci vuole continuare la sua carriera e stavolta ci riprova dalla Super Lig, in Turchia, dove vestirà la maglia del Fenerbahce. La formazione che in questo momento occupa la prima posizione in classifica è stata la squadra che ci ha provato con maggiore decisione per il difensore italiano. Leo ha esitato, la volontà era quella di tornare in Italia (dopo che è sfumata la pista Roma, si era aperta una strada per il Genoa) ma alla fine si è lasciato convincere anche da una vecchia conoscenza del calcio italiano come Edin Dzeko.

La speranza, decisamente impossibile, dell’ex difensore della Juventus è quella di mettere insieme 6 mesi di altissimo livello per provare a convincere Luciano Spalletti a convocarlo nella spedizione italiana che in Germania difenderà il titolo di campioni europei in carica.

L’esperienza all’Unione Berlino

Gli ultimi mesi non sono stati semplici per Leonardo Bonucci. L’ex difensore della Juventus sperava di riuscire a dare una nuova scossa alla sua carriera con la maglia dell’Union Berlino, giovane e ambizioso team tedesco, ma le cose non hanno preso la direzione sperata. La squadra infatti ha vissuto una lunghissima crisi che l’ha portata subito fuori dalle competizioni europee e solo un anno dopo la storica qualificazione in Champions, ora l’Union si trova a combatterete per evitare la retrocessione complici i solo 13 puti conquistati fino a questo momento in Bundesliga.

La fine dell’avventura con la Juve

Bonucci non si aspettava una fine così netta della sua storia con la Juventus. Dopo il passaggio al Milan e il ritorno in bianconero, il centrale è sempre stato una colonna bianconera grazie alle sue prestazioni in campo ma anche alla sua leadership nello spogliatoio. Ma dopo un’ultima stagione in netto calo, la Juventus ha di fatto deciso di mettere il giocatore alla porta, facendogli capire che per lui non ci sarebbe stato spazio. Una presa di posizione netta che Leo non ha mandato giù al punto che ha aperto anche un contenzioso legale con la Vecchia Signora.