Diretta live sorteggi Champions League 2024-25: ecco le avversarie di Juve, Inter, Milan, Atalanta e Bologna

Sulle modalità, assolutamente inedite, secondo le quali avverrà il sorteggio c’è inevitabile attenzione. Stando a quanto anticipato dalla uefa sul proprio sito, una squadra viene estratta manualmente tra le palline, quindi un software dedicato estrae in modo casuale le sue 8 avversarie, due per fascia. “Le 36 squadre verranno sorteggiate manualmente – si legge – utilizzando palline fisiche. Per ogni squadra estratta manualmente, un apposito software sorteggerà casualmente otto avversarie nelle quattro fasce, visualizzandole sullo schermo in sala sorteggio e in televisione. Il software deciderà anche quali partite saranno in casa e quali in trasferta.

Il sorteggio inizierà dalla prima fascia, assegnando otto avversarie a tutte le nove squadre (una dopo l’altra), e continuerà con le altre fasce in ordine decrescente finché tutte le squadre non conosceranno le otto avversarie. Il software garantirà la totale casualità nel quadro delle condizioni di sorteggio previste dal regolamento (ad esempio, divieto di scontro tra squadre dello stesso paese e massimo due avversarie dello stesso paese), garantendo allo stesso tempo che il sorteggio possa completarsi per tutte le squadre senza che si verifichi una situazione di stallo”.