Tridente Ronaldo-Higuain-Bernardeschi per Sarri, centrocampo collaudato Pjanic-Khedira-Matuidi. In difesa torna Alex Sandro, al centro Bonucci e De Ligt20:30

PREPARTITA

Juventus - Bayern Leverkusen è valevole per la seconda giornata della fase a gironi della competizione Champions League 2019/2020.

La partita è in programma il giorno 1 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Allianz Stadium di Torino.

Arbitro di Juventus - Bayern Leverkusen è William Collum (Scozia). Gli assistenti del direttore di gara sono i connazionali Francis Connor e David McGeachie, quarto uomo Nicolas Walash e al Var gli inglesi Stuart Attwell e Paul Tierney.

Juventus e Bayern Leverkusen sono nel girone D. Nel precedente incontro la squadra di Maurizio Sarri ha pareggiato 2-2 contro l'Atletico Madrid nonostante il doppio vantaggio firmato da Cuadrado e Matuidi. Cristiano Ronaldo cercherà di ritornare al gol: il fuoriclasse portoghese ha segnato 26 gol in 24 partite contro squadre tedesche in Champions League. La squadra tedesca allenata da Peter Bosz ha invece nel precedente incontro perso 2-1 in casa contro la Lokomotiv Mosca. Dopo la prima giornata il girone D è guidato dalla Lokomotiv Mosca con 3 punti, seguita da Juventus ed Atletico Madrid ad 1 punto. Ultimo il Bayern Leverkusen a 0 punti.

Pochi dubbi sulla formazione per Maurizio Sarri: certo il rientro di Alex Sandro, dopo il lutto familiare, che si unirà a Cuadrado, Bonucci e De Ligt sulla linea difensiva. A centrocampo intoccabili Khedira, Pjanic e Matuidi a cui si affianca Ramsey come rifinitore. Davanti insieme a Cristiano Ronaldo dovrebbe tornare Higuain, nonostante l'ottima prova di Dybala contro la Spal.

Probabili formazioni:

Juventus: Szczesny, Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro, Khedira, Pjanic, Matuidi, Ramsey, Higuain, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Sarri.

Bayer Leverkusen: Hradecky, Dragovic, Bender, Sinkraven, Weiser, Baumgartlinger, Aranguiz, Volland; Amiri, Havertz, Alario. Allenatore: Bosz



Dove vedere Juventus-Leverkusen di Champions League 2019/2020, in diretta tv e streaming

Juventus - Bayern Leverkusen si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 1 ottobre.

Juventus - Bayern Leverkusen è una partita valevole per la 2° giornata della fase a gironi della Champions League 2019/2020, girone D. La partita sarà visibile sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Champions League