LIVE SPORTING LISBONA - EINTRACHT FRANCOFORTE 1-0 CHAMPIONS 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

PREPARTITA

Sporting Lisbona - Eintracht Francoforte è valevole per la Fase a gironi della competizione Champions League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 1 novembre alle ore 21:00 allo stadio Estádio José Alvalade di Lisbon.

Arbitro di Sporting Lisbona - Eintracht Francoforte sarà Slavko Vincic coadiuvato da Tomaz Klancnik e Andraž Kovacic. Al VAR invece ci sarà Juan Martínez Munuera.

Sporting Lisbona-Eintracht Francoforte ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L’unico precedente incontro tra Sporting Lisbona e Eintracht Francoforte in una competizione europea è avvenuto nella gara d’andata di questa UEFA Champions League, con la squadra di Ruben Amorim in grado di imporsi per 3-0 in casa dei tedeschi.

L’Eintracht Francoforte ha disputato tre incontri fuori casa contro squadre portoghesi in competizioni europee, tutti nella UEFA Europa League (1V, 1N, 1P), compresa l’ultima in cui ha ottenuto il successo per 1-0 contro il Vitoria Guimarães nell’ottobre 2019.

Lo Sporting Lisbona ha vinto gli ultimi due incontri giocati contro squadre tedesche nelle competizioni europee, entrambi nella UEFA Champions League - 3-1 contro il Borussia Dortmund nel novembre 2021 e 3-0 contro l’Eintracht Francoforte in questa edizione della competizione: tante vittorie quante quelle collezionate nelle prime 27 gare a livello europeo contro formazioni provenienti da questa nazione (6N, 19P).

L’Eintracht Francoforte, alla sua prima partecipazione alla UEFA Champions League, è ancora in corsa per vincere il proprio girone. L’unica squadra tedesca in grado di piazzarsi al primo posto nella fase a gironi della competizione alla prima partecipazione assoluta è stata il Kaiserslautern nel 1998/99 mentre l’ultima teutonica ad accedere alla fase eliminatoria di questa coppa alla prima presenza nel torneo è stata lo Stoccarda nel 2003/04.

Lo Sporting Lisbona potrebbe accedere per due volte di fila alla fase eliminatoria della UEFA Champions League, dopo che era stata eliminata nella fase a gironi in sette delle ultime otto partecipazioni alla competizione (avanzando solo nel 2008/09).

L'Eintracht Francoforte ha ottenuto il successo contro il Marsiglia nella quinta giornata di questa edizione della UEFA Champions League, e potrebbe collezionare due vittorie di fila in Coppa dei Campioni/Champions League solo per la seconda volta nella sua storia, dopo esserci riuscito anche nel 1959/60 quando ha battuto il Glasgow Rangers in semifinale sia all’andata che al ritorno.

Lo Sporting Lisbona non ha vinto nessuna degl ultimi tre incontri di UEFA Champions League (1N, 2P), l'ultima volta che la squadra portoghese ha registrato tre gare di fila senza successi è stata nel 2016/17 (quattro sconfitte).

Mario Götze dell'Eintracht Francoforte ha fornito un assist in ognuna delle ultime due presenze nella UEFA Champions League; solo in un’occasione, in precedenza, ha segnato un gol in tre partite consecutive nella competizione – tra novembre 2012 e marzo 2013 per il Borussia Dortmund quando aveva 20 anni.

Lo Sporting Lisbona è una delle due squadre insieme alla Dinamo Zagabria, che non ha ancora effettuato una conclusione dopo un recupero offensivo nella UEFA Champions League in corso mentre, solo quattro squadre hanno tentato più tiri a seguito di questo tipo di azione rispetto all’Eintracht Francoforte (9) – il Barcellona (13), il Napoli (13), il Liverpool (11) e il Benfica (10).

Lo Sporting Lisbona ha ricevuto tre espulsioni finora in questa edizione della UEFA Champions League – l'ultima squadra ad avere registrato più giocatori con almeno un cartellino rosso in una singola fase a gironi della competizione è stata l'Anderlecht nel 2013/14 (quattro).

