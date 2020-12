LIVE FC PORTO - MANCHESTER CITY 0-0 CHAMPIONS 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

PREPARTITA

FC Porto - Manchester City è valevole per la penultima giornata della fase a gironi della competizione Champions League 2020/2021, girone C.

La partita è in programma il giorno 1 dicembre alle ore 21:00 allo stadio Estádio do Dragão di Porto.

Dopo 4 giornate il Manchester City di Guardiola comanda il girone C con 12 punti, a sole 3 lunghezze di vantaggio proprio sul Porto. Stasera quindi si decide chi probabilmente si qualificherà come prima del girone C.

La classifica completa della Champions League.

Dove vedere FC Porto-Manchester City

FC Porto-Manchester City si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 1 dicembre.