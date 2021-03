PREPARTITA

Liverpool - Lipsia è valevole per il ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2020/2021.

La partita è in programma il giorno 10 marzo alle ore 21:00 allo stadio Anfield di Liverpool. Arbitro dell'incontro sara il francese Clement Turpis, che sarà assistito da Nicolas Danos e Cyril Gringore. Quarto uomo Frank Schneider. Al VAR Jérôme Brisard, assistente VAR Delajod Willy.

La partita di andata ha visto la squadra inglese del Liverpool imporsi per 2-0 in Germania. Il Liverpool di Jurgen Klopp è quindi la grande favorita per approdare ai quarti di finale anche se dovrà fare a meno di molti giocatori per il match di stasera. A questi si è aggiunto Firmino nelle ultime ore per un problema al ginocchio.

Dove vedere Liverpool-Lipsia

Liverpool-Lipsia si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 10 marzo. La partita in TV verrà trasmessa in esclusiva da Sky.