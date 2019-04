LIVE AJAX - JUVENTUS 1-1 CHAMPIONS LEAGUE 2018/2019. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Ore precedenti alla partita piuttosto movimentate: 120 tifosi bianconeri sono stati fermati per possesso di oggetti pericolosi e armi come manganelli e coltelli

Allegri recupera Cristiano Ronaldo e Cancelo, entrambi titolari, ma ha perso Emre Can, sostituito da Bentancur, e Chiellini, che sarà rimpiazzato da Rugani

Squadre che fanno il loro ingresso in campo per il consueto riscaldamento pre-partita

Johan Cruijff Arena esaurita in ogni ordine di posto

ZIYECH! Sinistro da fuori, Szczesny recupera la posizione e blocca in due tempi

Fuga di Bernardeschi sulla sinistra, bravissimo de Ligt a chiudere prima che l'esterno bianconero potesse crossare in area

ZIYECH! Ancora un sinistro dal limite, questa volta Szczesny è chiamato a una parata importante per spingere il pallone oltre la traversa

Ora sono gli olandesi ad avere il pallino del gioco in mano, Juve in attesa

Proteste di Bernardeschi per un mancato fischio su un contatto con Schone, rimangono dubbi sulla scelta dell'arbitro spagnolo

Contropiede della Juventus, Bernardeschi entra in area, ma è ottimo de Jong a chiudere in corner

BERNARDESCHI! Cross di Matudi, sponda di testa di Ronaldo, girata di sinistro del 33 che termina a lato di un soffio per una deviazione, non vista, di un difensore

Giallo per Tagliaifico per un brutto intervento su Cancelo a gioco fermo! Il terzino era diffidato e salterà il ritorno

RONALDO! JUVENTUS IN VANTAGGIO!

Cross perfetto di Cancelo per il colpo di testa di Ronaldo, Onana tocca ma non riesce a respingere

FINISCE IL PRIMO TEMPO! Juventus in vantaggio sull'Ajax per 1-0 grazie al solito Ronaldo

Palla persa da Cancelo, Neres parte palla al piede, entra in area e di destro insacca sul palo lontano

Azione velocissima dell'Ajax con Neres che deposita in rete, ma il guardalinee segnala fuorigioco

Proteste della Juve per un contatto in area di rigore su calcio di punizione battuto da Bernardeschi

55'

Giallo per de Jong per una trattenuta ai danni di Cancelo lanciato in contropiede!