LIVE MAN. UNITED - BARCELLONA 0-1 CHAMPIONS LEAGUE 2018/2019. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Stadio Old Trafford Mercoledì 10 Aprile 2019 ore 21:00

COMMENTO IN DIRETTA

Benvenuti alla diretta live di Manchester United-Barcellona! Incontro valido per l'andata dei quarti di finale di Champions League che vede contrapposti la prima in classifica in Spagna e la sesta in Inghilterra 1' SI PARTE! Palla al Barcellona 3' Barcellona che è partito subito forte sfruttando la corsia sinistra sulla quale agisce Jordi Alba 5' Ci prova Rashford su calcio di punizione distante dalla porte di ter Stegen, palla che finisce sul fondo 8' Solito giro palla dei blaugrana, United tutto nella propria metà campo in attesa di poter ripartire 12' Gol del Barcellona! Ma rete annullata! Cross di Messi per Suarez che deposita in rete, ma l'uruguaiano era oltre la linea difensiva inglese 13' IL GOL E' BUONO! BARCELLONA IN VANTAGGIO! SUAREZ! 14' Veloce silent check del VAR che cambia la decisione del guardalinee e convalida la rete del vantaggio della squadra di Valverde 15' Dal replay si nota come sia decisiva la deviazione di Shaw sul colpo di testa di Suarez. De Gea viene spiazzato dal tocco del compagno 17' Giallo per Busquets per una trattenuta ai danni di Pogba! 19' Giallo anche per Shaw per un fallo su Messi! 21' RASHFORD! Destro da fuori, palla alta 24' Continuo possesso palla del Barcellona, United che non riesce a riconquistare il pallone 27' United che si affida ai cross dalle fasce, ma per il momento manca di precisione 29' Rimane a terra Messi. Il fuoriclasse argentino sta perdendo sangue dal naso dopo un colpo fortuito subito da Smalling 31' Cure mediche a bordocampo per la Pulce 32' Rischioso retropassaggio di Jordi Alba che per poco non innesca Lukaku, ter Stegen anticipa il belga e rinvia. Messi torna in campo 36' COUTINHO! Sponda di Suarez per il brasiliano che lascia partire un rasoterra, sul quale de Gea fa un ottimo intervento 40' DALOT! Cross di Rashford per 20 che si divora il pareggio di testa mettendo il pallone fuori da due passi 44' Saranno 2 i minuti di recupero! 45' FINISCE IL PRIMO TEMPO! Barcellona in vantaggio per 1-0 sul campo del Manchester United grazie all'autorete di Shaw 46' RIPARTITI! Palla al Manchester United 49' United che è uscito con un piglio diverso dagli spogliatoi e prova a mettere in difficoltà il Barcellona 52' Rashford non riesce a coordinarsi per il meglio dopo una deviazione in uscita di ter Stegen, palla sul fondo

Manchester United - Barcellona è valevole per i quarti di finale della competizione Champions League 2018/2019.

La partita è in programma il giorno 10 aprile alle ore 21:00 allo stadio Old Trafford.

Il Manchester United nella fase a gironi ha incontrato Young Boys, Valencia e Juventus superando il girone con 10 punti mentre il Barcellona ha incontrato PSV, Tottenham e Inter superando il girone con 12 punti. Negli Ottavi di finale il Manchester United ha battuto il PSG andando a vincere a Parigi per 3-1 dopo aver perso in casa 2-0, mentre il Barcellona ha superato il Lione vincendo 5-1 in casa dopo lo 0-0 in Francia. Arbitro dell'incontro sarà l'italiano Rocchi con al VAR Irrati.

Possibili formazioni (ultime schierate):

Man. United: De Gea, Bailly, Smalling, Lindelof, Young, McTominay, Fred, Pereira, Shaw, Rashford, Lukaku

Barcellona: Ter Stegen, Sergi Roberto, Pique', Lenglet, Jordi Alba, Arthur, Busquets, Rakitic, Suarez, Coutinho, Messi



