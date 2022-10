(23) EMRE CAN (C)

PREPARTITA

Borussia Dortmund - Siviglia è valevole per la Fase a gironi della competizione Champions League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 11 ottobre alle ore 21:00 allo stadio SIGNAL IDUNA PARK di Dortmund.

Arbitro di Borussia Dortmund - Siviglia sarà Srdjan Jovanovic coadiuvato da Uros Stojkovic e Milan Mihajlovic. Al VAR invece ci sarà Fedayi San.

Borussia Dortmund-Siviglia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Borussia Dortmund ha perso solo una delle ultime nove partite casalinghe contro squadre spagnole in Champions League (5V, 3N), con la sconfitta arrivata contro il Real Madrid nel 2017/18, squadra che poi sarebbe diventata campione quella stagione.

Il Siviglia ha vinto solo una delle ultime otto partite contro squadre tedesche in Champions League (3N, 4P), vittoria arrivata in casa contro il Wolfsburg nella fase a gironi della scorsa stagione.

Il Borussia Dortmund ha battuto il Siviglia in due occasioni in Champions League (nel 2020/21 e nella terza giornata di questa stagione) – dovesse vincere questa partita, il Siviglia diventerebbe la seconda squadra contro cui i tedeschi vantano più vittorie nella competizione, dopo il Galatasaray (4).

Il Siviglia non ha vinto alcuna delle ultime quattro trasferte contro squadre tedesche in competizioni europee (3N, 1P), pareggiando le ultime tre. L'ultima vittoria del genere è arrivata in Europa League, nel 3-2 in casa del Borussia Mönchengladbach del febbraio 2015.

Il Borussia Dortmund ha vinto le ultime due partite casalinghe in Champions League, segnando otto gol e senza subirne. La squadra tedesca non ha mai vinto tre gare casalinghe consecutive nella competizione senza subire reti.

Il Siviglia non segna fuori casa da 273 minuti in Champions League, non essendo riuscita a segnare nelle ultime tre trasferte. In particolare, dall'inizio della scorsa stagione, le gare esterne del Siviglia nella competizione hanno visto solo tre gol segnati in totale (uno a favore e due contro).

L'allenatore del Siviglia Jorge Sampaoli collezionerà una panchina in Champions League per la prima volta dalla stagione 2016/17, in cui guidò lo stesso Siviglia per otto partite (4V, 2N, 2P). Sampaoli ha vinto solo una delle sue quattro trasferte in Champions League (2N, 1P), con la sua squadra che ha segnato un solo gol in trasferta.

Nelle prime tre giornate, solo Erling Haaland (5) ha preso parte attiva a più gol di Jude Bellingham del Borussia Dortmund in Champions League in questa stagione (4 – 3 gol, 1 assist).

Il Siviglia ha segnato un solo gol in questa Champions League, nonostante abbia un valore di Expected Goals di 3.3. La squadra spagnola è una delle sole due ad aver segnato almeno due gol in meno di quanto previsto dagli xG, insieme al Bayer Leverkusen (2 gol, 4.3 xG).

Jude Bellingham del Borussia Dortmund ha segnato in tutte e tre le sue presenze in Champions League (tre gol). Nessun teenager inglese ha mai segnato più di tre gol in una stagione nella competizione, con Bellingham attualmente alla pari con Wayne Rooney con il Manchester United nel 2004/05 (3).

