PREPARTITA

Dinamo Zagabria - Salisburgo è valevole per la Fase a gironi della competizione Champions League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 11 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Maksimir di Zagreb.

Arbitro di Dinamo Zagabria - Salisburgo sarà Tobias Stieler coadiuvato da Christian Gittelmann e Eduard Beitinger. Al VAR invece ci sarà Christian Dingert.

Dinamo Zagabria-Salisburgo ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Dinamo Zagabria ha perso tutti e tre i confronti diretti con il Salisburgo in competizioni europee maggiori: i croati sono stati sconfitti due volte nell’edizione 2014/15 di Europa League e nel terzo turno della fase a gironi di questa Champions League.

Il Salisburgo è imbattuto in tutti e tre i match giocati in trasferta contro la Dinamo Zagabria in una competizione europea (2V, 1N): i tre confronti sono avvenuti nella fase di qualificazione alla Champions League e nella fase a gironi di Europa League, tra il 2009 e il 2016.

L’età media dell’undici iniziale del Salisburgo in questa fase a gironi di Champions League è stata sin qui di 23 anni e 36 giorni, la più bassa in assoluto. I 22 anni e 336 giorni complessivi nella vittoria per 1-0 sulla Dinamo Zagabria rappresentano la terza età media più bassa mai registrata da una squadra vincente in un match di Champions League; le più giovani risalgono alla stagione 2004/05, nei due confronti diretti tra Ajax (22 anni e 300 giorni) e Maccabi Tel-Aviv (22 anni e 213 giorni).

Solo tre squadre hanno prodotto più recuperi offensivi del Salisburgo (37) in questa edizione della Champions League: gli austriaci hanno registrato anche il maggior numero interruzioni alte delle sequenze avversarie nel torneo in corso (61). La Dinamo Zagabria, al contrario, ha il dato più alto di recuperi offensivi (50) e interruzioni delle sequenze avversarie (56) subiti nell’attuale annata.

Dopo la vittoria ottenuta con il Chelsea nel primo turno della fase a gironi di questa edizione di Champions League, la Dinamo Zagabria punta a vincere due gare consecutive in casa per la prima volta in una massima competizione europea.

Il Salisburgo è la squadra che in Champions League ha giocato in assoluto più gare in trasferta senza mai riuscire a mantenere la porta inviolata (14). Gli austriaci hanno subito gol in tutti e 14 i match giocati lontano da casa (30 in totale), concedendone una media di 2.1 a partita.

Nessun giocatore ha creato più occasioni dopo un possesso prolungato (movimento di cinque o più metri palla al piede) del difensore della Dinamo Zagabria Sadegh Moharrami (5) in Champions League in questa stagione.

Dall’inizio della passata edizione della Champions League il Salisburgo è la squadra che ha subito (6) e realizzato (4) più gol su rigore nella competizione. A realizzare le reti dal dischetto sono stati tre giocatori diversi: Karim Adeyemi (due), Luka Sucic (uno) e Noah Okafor (uno).

Il centrocampista della Dinamo Zagabria Mislav Orsic ha segnato 12 gol in appena 19 partite casalinghe giocate tra Champions League ed Europa League, realizzando le ultime due negli ultimi due confronti tra le mura amiche contro Siviglia e Chelsea.

Noah Okafor ha segnato sei degli ultimi nove gol del Salisburgo in Champions League, realizzando una rete in ciascuna delle tre partite giocate in questa edizione. Tra i giocatori svizzeri solo Alexander Frei (otto) e Stéphane Chapuisat (sette) vantano più marcature nella competizione di Okafor (sei), mentre l’ultimo giocatore svizzero a segnare in quattro gare consecutive è stato Admir Mehmedi nel 2015 per il Bayer Leverkusen.

