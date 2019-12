LIVE BAYERN LEVERKUSEN - JUVENTUS 0-0 CHAMPIONS LEAGUE 2019/2020. LA DIRETTA DELLA PARTITA

PREPARTITA

Bayern Leverkusen - Juventus è valevole per la sesta ed ultima giornata della fase a gironi della competizione Champions League 2019/2020, girone D.

La partita è in programma il giorno 11 dicembre alle ore 21:00 allo stadio BayArena di Leverkusen.

Arbitro di Bayern Leverkusen - Juventus è il francese Benoit Bastien, coadiuvato dagli assistenti Zakrani e Haquette. Il quarto uomo sarà Abed mentre al V.A.R. ci sarà Buquet.

La partita di andata Juventus - Bayern Leverkusen si è giocata il 1 ottobre 2019 e si è conclusa con la netta vittoria bianconera per 3-0.

La Juventus di Maurizio Sarri arriva all'ultima giornata della fase a gironi già qualificata e sicura del primo posto nel girone D. Infatti dopo 5 partite la Juventus è saldamente al comando con 13 punti, seguita a ben 6 lunghezze dall'Atletico Madrid fermo a 7 punti, Bayern Leverkusen 6 punti e Lokomotiv Mosca ultimo a 3 punti.

La partita in Germania è comunque molto pericolosa per la Juventus che non viene da un buon momento in campionato, sconfitta nell'ultima giornata dalla Lazio. Sarri dovrà fare a meno di molti infortunati a cui si è aggiunto Bentancur out per una distrazione del legamento collaterale. In porta dovrebbe giocare stasera Buffon con una linea difensiva composta da Bonucci, Rugani (De Ligt è rimasto a Torino), Danilo e De Sciglio. A centrocampo in gabina di regia ci sarà sicuramente Pjanic supportato da Matuidi e Cuadrado. Davanti Cristiano Ronaldo, in cerca della sua forma migliore, dovrebbe essere accompagnato da Higuain con Bernardeschi alle loro spalle. Il Bayer Leverkusen cerca la vittoria per sperare nella ancora possibile qualificazione agli ottavi di finale (il tutto dipenderà da Atletico Madrid - Lokomotiv Mosca). Bosz schiera quindi la sua formazione migliore con Volland (sette gol e sei assist in stagione) unica punta alle cui spalle giocherà il talentuoso Havertz.

Probabili formazioni:

Bayern Leverkusen: Hradecky, Bender L., Tah, Bender S., Wendell, Aranguiz, Baugartlinger, Bellarabi, Havertz, Bailey, Volland. All. Bosz

Juventus: Buffon, Danilo, Bonucci, Rugani, De Sciglio, Cuadrado, Pjanic, Matuidi, Bernardeschi, Higuain, Ronaldo. All. Sarri



Dove vedere Bayern Leverkusen - Juventus di Champions League 2019/2020, in diretta tv e streaming

Bayern Leverkusen - Juventus si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 11 dicembre.

Bayern Leverkusen - Juventus, partita valida per la sesta ed ultima giornata della fase a gironi della Champions League 2019/2020, girone D, sarà visibile in esclusiva sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Champions League