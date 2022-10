LIVE RANGERS - LIVERPOOL 1-1 CHAMPIONS 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Rangers - Liverpool? La gara tra Rangers e Liverpool si giocherà mercoledì 12 ottobre 2022 alle ore 21:00 Chi è l'arbitro di Rangers - Liverpool? L'arbitro del match sarà Slavko Vincic Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Rangers - Liverpool sarà Matej Jug Dove si gioca Rangers - Liverpool? La partita si gioca a Glasgow In che stadio si gioca Rangers - Liverpool? Stadio Ibrox Stadium Chi trasmette la partita Rangers - Liverpool? La partita tra Rangers e Liverpool verrà trasmessa da Mediaset Infinity, Sky e Sky Sport Football Qual'è il risultato di Rangers - Liverpool? Al 45° minuto del primo tempo il risultato di Rangers - Liverpool è 1-1

PREPARTITA

Rangers - Liverpool è valevole per la Fase a gironi della competizione Champions League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 12 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Ibrox Stadium di Glasgow.

Arbitro di Rangers - Liverpool sarà Slavko Vincic coadiuvato da Tomaz Klancnik e Andraž Kovacic. Al VAR invece ci sarà Matej Jug.

Rangers-Liverpool ai raggi x: dati storici, trend e curiosità I Rangers sono senza vittorie (1N, 4P) e non sono riusciti a segnare negli ultimi cinque incontri europei con squadre inglesi, perdendo 2-0 nel primo incontro in assoluto con il Liverpool la scorsa settimana.

Il Liverpool ha vinto tre delle sette trasferte contro squadre scozzesi in tutte le competizioni (2N, 2P). Tuttavia, non ha mai vinto due partite consecutive, battendo Hearts 1-0 nell'ultima visita nell'agosto 2012.

I Rangers hanno segnato solo sette gol nelle ultime 16 partite di Champions League e mai più di uno in una partita. Non sono riusciti a segnare in ciascuna delle tre partite di questa stagione, ma non sono mai arrivati a quattro sfide senza un gol nella competizione.

I Rangers hanno perso sei delle ultime otto partite casalinghe di Champions League (1V, 1N), inclusa una sconfitta per 0-3 contro il Napoli nell'unica partita finora in questa stagione. Inoltre, i Rangers hanno segnato solo quattro gol nelle ultime nove partite casalinghe della competizione, e mai più di uno in una partita in questo periodo.

Il Liverpool è stato battuto dal Napoli nella precedente trasferta di Champions League (1-4), mentre l'ultima volta che ha perso due trasferte di fila nella competizione è stata a settembre 2019 (0-3 contro il Barcellona e 0-2 contro il Napoli).

Tre dei cinque gol del Liverpool in Champions League in questa stagione sono stati realizzati su calcio piazzato (1x calcio d'angolo, 1x punizione diretta, 1x rigore), con entrambi i gol contro i Rangers realizzati da fermo.

Il Liverpool non è riuscito a segnare in una delle ultime 20 partite della fase a gironi di Champions League, segnando in ognuna delle ultime 11 dalla sconfitta per 2-0 contro l'Atalanta nel novembre 2020.

Delle 45 squadre che hanno giocato almeno 50 partite in Champions League, solo l'Anderlecht (16.7%) ha una percentuale di vittorie inferiore rispetto ai Rangers (18.5% - 12 vittorie in 65 partite).

Finora in questa stagione solo Mohamed Salah (10) ha tentato più tiri per il Liverpool di Darwin Núñez (9) in Champions League, anche se l'uruguaiano non ha ancora segnato per i Reds nella competizione.

Mohamed Salah ha segnato 35 gol in Champions League con il Liverpool – solo Didier Drogba (36 con il Chelsea) e Sergio Agüero (36 con il Manchester City) hanno segnato di più per una squadra della Premier League nella competizione.

Dove vedere Rangers-Liverpool di Champions League 2022/2023, in diretta tv e streaming

Rangers-Liverpool si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 12 ottobre.

Rangers-Liverpool è una partita valevole per la giornata Fase a gironi della fase a gironi della Champions League 2022/2023. La partita sarà visibile sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Guarda chi trasmetterà Rangers - Liverpool tra Sky o Mediaset.

