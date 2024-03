Aggiorna Diretta-Live

Dove si gioca la partita:



Stadio: Estadi Olímpic Lluís Companys

Città: Barcelona

Capienza: 55000 spettatori20:35

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Barcellona-Napoli, gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League.20:35

Allo Stadio olimpico Lluis Companys (casa del Barcellona visti i lavori al Camp Nou) si riparte dall'1-1 maturato all'andata, tre settimane fa, allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, dove al gol di Lewandowski rispose quello di Osimhen. I catalani, terzi in Liga a otto punti dal Real Madrid capolista, sono reduci da otto risultati utili consecutivi (cinque vittorie e tre pareggi) e in Champions League hanno vinto tutti i tre match giocati in casa, durante la fase a gironi. 20:42

Discreto, invece, il momento del Napoli, settimo in campionato a 7 punti dalla zona Champions League, ma imbattuto dall'arrivo in panchina di Francesco Calzona, che ha fatto il suo esordio in azzurro proprio contro il Barcellona, collezionando due vittorie e tre pareggi nelle sue prime cinque partite da tecnico del Napoli. Durante la fase a gironi, la squadra allora allenata da Garcia aveva vinto due dei tre match giocati in trasferta in Champions, perdendo solo sul campo del Real Madrid.20:45

FORMAZIONI UFFICIALI - Il Barcellona si schiera in campo con il 4-3-3: Ter Stegen; Koundé, Araujo, Cubarsì, Cancelo; F. Lopez, Christensen, Gundogan; Lamine Yamal, Lewandowski, Raphinha. A disposizione: Pena, Astralaga, Fort, Martinez, Sergi Roberto, Casado, Vitor Roque, Guiu, Romeu, Marcos Alonso, J. Felix.20:46

FORMAZIONI UFFICIALI - Il Napoli si schiera in campo con il 4-3-3: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Traorè; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. A disposizione: Idasiak, Gollini, Natan, Olivera, Mazzocchi, Cajuste, Lindstrom, Ngonge, Raspadori, Simeone.20:47

Assenze pesanti in casa blaugrana, visto che Xavi deve rinunciare a quello che potenzialmente potrebbe essere il centrocampo titolare (Pedri, De Jong e Gavi), oltre a Ferran Torres, Balde e Marcos Alonso. Il tecnico del Barcellona conferma il 4-3-3 dell'andata, con Christensen ancora una volta schierato da regista. Il classe 2007 Cubarsì viene preferito a Inigo Martinez al centro della difesa, mentre le due mezzali sono Gundogan e Fermin Lopez. Titolare anche il sedicenne Yamal, con Raphinha che vince il ballottaggio con Joao Felix sull'altro lato del tridente.20:50

Tutti a disposizione, invece, per Calzona, ad eccezione dei tre centrocampisti out dalla lista Uefa: Zielinski, Dendoncker e Demme. Rrahmani recupera e affianca Juan Jesus al centro della difesa, con Mario Rui preferito a Olivera sulla corsia sinistra. Traoré vince il ballottaggio con Cajuste in mezzo al campo, mentre il tridente è quello titolare, con Ngonge pronto a subentrare dopo essere rientrato dall'infortunio.20:53

Quasi tutto pronto Stadio olimpico Lluis Companys di Barcellona. Tra pochi minuti l'arbitro olandese Danny Makkelie darà il via al match.20:54

CALCIO D'INIZIO! Comincia Barcellona-Napoli. Il primo pallone della sfida è giocato dagli azzurri.21:00

Prima conclusione verso la porta del Barcellona, con Yamal che riceve da Fermin Lopez al limite dell'area e calcia di prima intenzione. Conclusione altissima.21:02

4' CHE OCCASIONE PER OSIMHEN! Politano verticalizza di prima intenzione per il nigeriano, che scappa alle spalle della difesa del Barcellona e, a tu per tu con Ter Stegen, gli calcia addosso. Il guardalinee aveva comunque alzato la bandierina per segnalare il fuorigioco.21:05

7' Rrahmani cerca Politano in profondità, ma il numero 21 del Napoli viene fermato in posizione irregolare.21:07