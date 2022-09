LIVE MARSEILLE - EINTRACHT FRANCOFORTE 0-0 CHAMPIONS 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

PREPARTITA

Marseille - Eintracht Francoforte è valevole per la Fase a gironi della competizione Champions League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 13 settembre alle ore 21:00 allo stadio Stade Vélodrome di Marseille.

Arbitro di Marseille - Eintracht Francoforte sarà José María Sánchez Martínez coadiuvato da Raúl Cabañero Martínez e Íñigo Prieto López de Ceraín. Al VAR invece ci sarà Juan Martínez Munuera.

Marseille-Eintracht Francoforte ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

Marsiglia ed Eintracht Francoforte si affrontano soltanto per la seconda volta in una competizione europea, dopo essersi incrociate nella fase a gironi di Europa League 2018/19, in cui i tedeschi vinsero entrambe le partite (2-1 in trasferta, 4-0 in casa).

Il Marsiglia ha perso otto delle ultime 10 sfide in Europa contro avversarie tedesche (tra Champions League ed Europa League), con l'unico successo nel parziale arrivato nell’aprile 2018: vittoria casalinga per 5-2 sul Lipsia.

Il Marsiglia ha perso 15 delle ultime 16 sfide di Champions League (1V): fa eccezione la gara interna più recente nella competizione, andata in scena a dicembre 2020, contro l'Olympiakos.

Per l'Eintracht Francoforte si tratta della prima trasferta nella competizione da quella della Coppa dei Campioni 1959/60, quando rimase imbattuto in tutte le tre gare esterne prima di raggiungere la finale (2V, 1N). Quella tedesca è la squadra che ha disputato più trasferte (tre), senza sconfitte, in Coppa dei Campioni/Champions League.

L'Eintracht Francoforte ha perso la prima partita di Champions League 3-0 contro lo Sporting; soltanto due squadre tedesche hanno subito due sconfitte nelle prime due sfide della competizione: Schalke 04 nel 2001 e Borussia Mönchengladbach nel 2015.

L'allenatore del Marsiglia, Igor Tudor, sarà alla sua prima partita casalinga di Champions League. Ciascuno degli ultimi quattro tecnici della squadra francese ha sempre perso la prima gara della competizione disputata al Vélodrome (Deschamps, Baup, Anigo, Villas-Boas).

Rafael Borré ha preso parte a quattro gol (tre reti e un assist) nelle ultime quattro partite da titolare in competizioni europee con l'Eintracht Francoforte, ma ciascuno di questi è arrivato in Europa League la scorsa stagione. Il colombiano potrebbe scendere in campo dal primo minuto per la prima volta in carriera in Champions League (è subentrato nel primo turno contro lo Sporting CP).

Dimitri Payet, del Marsiglia, ha segnato soltanto due gol in 21 partite di Champions League: entrambe le marcature sono arrivate ​​nella sua ultima gara nella competizione al Vélodrome (contro l'Olympiakos a dicembre 2020), ed entrambi su rigore.

Mario Götze, dell'Eintracht Francoforte, potrebbe diventare il quarto giocatore a segnare con tre squadre tedesche differenti in Champions League (in precedenza Bayern Monaco e Borussia Dortmund), dopo Jörg Butt, Torsten Frings e André Schürrle.

Randal Kolo Muani ha effettuato cinque tiri (sugli 11 totali della squadra, il 45%) senza trovare il gol nel primo turno di questa Champions League con l'Eintracht Francoforte: soltanto Harry Kane ed Enzo Fernandez ne hanno contati di più (sei) alla prima giornata, senza essere andati a bersaglio.

