LIVE SPORTING LISBONA - TOTTENHAM 0-0 CHAMPIONS 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

PREPARTITA

Sporting Lisbona - Tottenham è valevole per la Fase a gironi della competizione Champions League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 13 settembre alle ore 18:45 allo stadio Estádio José Alvalade di Lisbon.

Arbitro di Sporting Lisbona - Tottenham sarà Srdjan Jovanovic coadiuvato da Uros Stojkovic e Milan Mihajlovic. Al VAR invece ci sarà Paolo Valeri.

Sporting Lisbona-Tottenham ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

Questo è il primo incontro ufficiale in assoluto tra Sporting Lisbona e Tottenham Hotspur in qualsiasi competizione europea.

Lo Sporting non ha vinto in nessuna delle sei partite giocate in Champions League contro squadre inglesi, pareggiandone una e perdendone cinque: Man United (2P), Chelsea (2P) e Man City (1P, 1N). Nelle tre partite casalinghe tre ko, senza segnare alcun gol.

Il Tottenham Hotspur ha affrontato l'ultima volta squadre portoghesi in Europa nell'agosto 2021, vincendo con un punteggio complessivo di 3-1 contro il Paços de Ferreira nelle fasi di qualificazione all'Europa Conference League. Non affronta una squadra portoghese in Coppa dei Campioni da 60 anni, da quando ha perso complessivamente 4-3 contro il Benfica nella semifinale dell’edizione 1961/62.

Lo Sporting ha subito 11 gol nelle gare interne della scorsa stagione di Champions League, il numero più alto mai registrato in casa in una singola edizione della maggiore competizione europea. Ha subito cinque gol in due match distinti all'Estádio José Alvalade nella stagione 2021/22 di Champions, cosa accaduta altrettante volte nelle prime 154 partite casalinghe nella principale competizione europea.

Dopo la vittoria per 3-0 sull'Eintracht nella prima giornata, lo Sporting punta a vincere le prime due partite di una stagione di Champions League per la prima volta in assoluto. I lusitani hanno perso nel secondo match in entrambe le ultime due stagioni: sconfitte (entrambe per 1-0) contro Barcellona (2017/18) e Borussia Dortmund (2021/22).

Il Tottenham potrebbe registrare due vittorie nelle prime due partite di una stagione di Champions League per la prima volta dal 2017/18 sotto la guida di Mauricio Pochettino.

Nonostante la vittoria per 3-0 contro l'Eintracht Francoforte, lo Sporting ha subito sei tiri dopo un recupero offensivo degli avversari (una sequenza di gioco che inizia entro 40 metri dalla porta), almeno il doppio di qualsiasi altra squadra nella prima giornata. Inoltre, lo Sporting ha perso palla 18 volte in seguito a un recupero offensivo in quel match, più di qualsiasi altra squadra nel primo turno di questa Champions League.

Entrambi i gol realizzati dagli Spurs contro il Marsiglia sono stati con colpo di testa su cross (entrambi segnati da Richarlison): è stata la prima volta che una squadra inglese ha segnato più di un gol in questo modo in una partita di Champions League dal Manchester City nel novembre 2017 (due contro Napoli).

Marcus Edwards dello Sporting, che ha giocato una partita con la maglia del Tottenham in Coppa di Lega contro il Gillingham a settembre 2016, è diventato il primo inglese a segnare per un club portoghese in Champions League nella vittoria per 3-0 sull'Eintracht della prima giornata.

Richarlison ha segnato una doppietta all'esordio in Champions League con il Tottenham nella vittoria per 2-0 sul Marsiglia. L'ultimo brasiliano a segnare nelle prime due presenze assolute nella competizione è stato Marquinhos nel 2013, mentre l'unico giocatore prima di questa stagione a segnare almeno due gol in ciascuna delle sue prime due presenze in Champions è stato Diego Pablo Simeone nel 1996.

Dove vedere Sporting Lisbona-Tottenham di Champions League 2022/2023, in diretta tv e streaming

Sporting Lisbona-Tottenham si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 13 settembre.

Sporting Lisbona-Tottenham è una partita valevole per la giornata Fase a gironi della fase a gironi della Champions League 2022/2023. La partita sarà visibile sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Guarda chi trasmetterà Sporting Lisbona - Tottenham tra Sky o Mediaset.

Il calendario completo di Champions League