4-2-3-1 per il Man City: Ederson - Walker, Stones, Ruben Dias, Zinchenko - Rodrigo, Gundogan - Mahrez, De Bruyne, Foden - Bernardo Silva. A disp.: Steffen, Trafford, Ake, Mendy, Garcia, Joao Cancelo, Aymeric, Torres, Sterling, Aguero, Fernandinho, Gabriel Jesus.19:57

Ecco le formazioni. Borussia Dortmund con il 4-3-3: Hitz - Mateu Morey, Hummels, Akanji, Raphael Guerreiro - Dahoud, Emre Can, Bellingham - Knauff, Haaland, Reus. A disp.: Burki, Drljaca, Reinier, Meunier, Schulz, Piszczek, Reyna, Passlack, Tigges, Delaney, Brandt, Thorgan Hazard.20:02

Foden allo scadere ha regalato la possibilità del doppio risultato al City; i gialloneri hanno bisogno di vincere per ottenere la qualificazione alle semifinali.19:39

Al Signal Iduna Park tutto pronto per Borussia Dortmund-Manchester City, ritorno dei quarti di finale di Champions League.19:24

Commento in diretta

PREPARTITA

Borussia Dortmund - Manchester City è valevole per il ritorno dei quarti di finale della competizione Champions League 2020/2021.

La partita è in programma il giorno 14 aprile alle ore 21:00 allo stadio SIGNAL IDUNA PARK di Dortmund. Arbitro dell'incontro sarà lo spagnolo Carlos del Cerro Grande fischierà affiancato da Juan Carlos Yuste e Roberto Alonso Fernandez.

La partita d'andata, giocata il 6 aprile, si è conclusa con la vittoria del Manchester City per 2-1 allo scadere. Alloa squadra tedesca basta 1-0 per qualificarsi. Sarà quindi una partita molto pericolosa per la squadra di Guardiola. Terzic si affida ad Haaland supportato da Hazard e Reus mentre Guardiola giocherà probabilmente con Bernardo Silva davanti, Mahrez, De Bruyne e Foden a supporto.

Dove vedere Borussia Dortmund-Manchester City

Borussia Dortmund-Manchester City si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 14 aprile.