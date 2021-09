Dove si gioca la partita:



Stadio: Eleda Stadion

Città: Malmö

Capienza: 22500 spettatori20:03

Benvenuti alla diretta scritta del match tra Malmoe e Juventus, gara inaugurale del Girone H di Champions League.20:03

La Juve di Massimiliano Allegri, dopo una partenza decisamente in salita in campionato (solo un punto nelle prime tre giornate) cerca il riscatto in Champions League. I bianconeri fanno il loro esordio nella competizione all'Eleda Stadion contro il Malmoe campione di Svezia allenato dall'ex attaccante del Milan Jon Dahl Tomasson.20:07

FORMAZIONE MALMOE (5-3-2): Diawara; Berget, Ahmedhodzic, Nielsen, Brorsson, Rieks; Innocent, Christiansen, Rakip; Birmancevic, Colak.. A disposizione: Ellborg, Larsson, Olsson, Beijmo, Abubakari, Gwargis, Nalic, Dahlin, Bjorkqvist, Nanasi. All. Tomasson.20:14

FORMAZIONE JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Rabiot; Dybala, Morata. A disposizione: Perin, Pinsoglio, De Sciglio, Chiellini, Ramsey, McKennie, Kean, Rugani, Kulusevski. All. Allegri.20:14

Rispetto alle indicazioni della vigilia Tomasson decide di coprirsi molto e schierarsi con una linea difensiva a 5 a protezione di Diawara. In attacco la coppia titolare sarà formata da Birmanevic e Colak. Occhio al talento Ahmedhodzic in difesa, cercato anche da squadre italiane nel corso del mercato estivo, e alla rapidità di Rieks sulla fascia sinistra. Fuori Moisander e Lewicki dall'11 titolare (in ballottaggio alla vigilia), mentre Innocent gioca dall'inizio come mezzala.20:18

La Juventus ha l'obbligo di vincere, ma si presenta con alcuni problemi di formazione. Non c'è ancora Chiesa, ancora fermo dopo l'infortunio occorso in Nazionale, a cui si aggiunge anche Bernardeschi. Nel 4-4-2 di Allegri si rivedono i sudamericani, tenuti fuori contro il Napoli. Danilo e Alex Sandro sulle fasce, con de Ligt e Bonucci in mezzo. Cuadrado a destra a centrocampo, con Bentancur e Locatelli più Rabiot sull'esterno mancino. In attacco Dybala (capitano) e Morata per sfondare il muro del Malmoe.20:20