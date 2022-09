PREPARTITA

Copenaghen - Siviglia è valevole per la Fase a gironi della competizione Champions League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 14 settembre alle ore 21:00 allo stadio Telia Parken di Copenhagen.

Arbitro di Copenaghen - Siviglia sarà Irfan Peljto coadiuvato da Senad Ibrisimbegovic e Davor Beljo. Al VAR invece ci sarà Stuart Attwell.

Copenaghen-Siviglia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

Questo sarà il primo incontro tra Copenaghen e Siviglia in una competizione europea UEFA: questa sarà la settima avversaria spagnola diversa incontrata dai danesi in Europa, dopo Barcellona, ​​Real Madrid, Real Betis, Atlético Madrid, Valencia e Maiorca.

Gli unici precedenti tra il Siviglia e una squadra danese in competizioni europee risalgono agli ottavi di finale di Coppa dei Campioni nel 1957/58, dove gli spagnoli hanno vinto complessivamente 4-2 sull'AGF Aarhus (vittoria 4-0 in casa, sconfitta 0-2 in trasferta).

Il Copenaghen non è riuscito a vincere tutti e 12 i precedenti incontri contro squadre spagnole nelle competizioni europee, pareggiando quattro volte e perdendo in otto occasioni. I danesi hanno perso in ognuna delle ultime quattro partite – due volte ciascuna contro Real Madrid e Atlético Madrid – senza riuscire a segnare in tre di queste partite.

Le squadre spagnole sono imbattute in tutte e otto le partite di Champions League contro squadre danesi (6V, 2N) – solo contro squadre della Repubblica Ceca (13) le spagnole contano più partite senza mai perdere nella competizione.

Il Copenaghen ha mantenuto la porta inviolata in tutte e tre le partite casalinghe nell'ultima stagione disputata in Champions League, vincendo una volta 4-0 e pareggiando due volte 0-0 nella stagione 2016/17.

Il Siviglia ha perso tre delle ultime quattro partite della fase a gironi di Champions League (1V), tante sconfitte quante nelle precedenti 22 gare nella fase a gruppi della competizione (10V, 9N).

Il Siviglia ha subito 24 tiri nella sconfitta per 4-0 contro il Manchester City alla prima giornata – solo una volta ha concesso più tentativi agli avversari in ​​una partita di Champions League (28 contro il Borussia Mönchengladbach nel novembre 2015).

Il Copenaghen ha subito più gol nella sconfitta per 3-0 contro il Borussia Dortmund nel primo turno, rispetto alle sei partite della fase a gironi messe insieme nell'ultima stagione di Champions League disputata (solo due reti incassate nel 2016/17).

Dopo essere stato direttamente coinvolto in nove gol nelle prime 15 partite di Champions League (cinque gol, quattro assist), Isco del Siviglia ha partecipato solamente a nove reti nelle successive 58 presenze nella competizione (quattro gol, cinque assist).

Ivan Rakitic è stato direttamente coinvolto in quattro degli ultimi sei gol del Siviglia in Champions League (due gol, due assist). Il croato la scorsa stagione è diventato il marcatore più anziano di sempre del club nella competizione, all'età di 33 anni e 203 giorni quando ha segnato contro il Wolfsburg.

