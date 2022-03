LIVE AJAX - BENFICA 0-0 CHAMPIONS 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

PREPARTITA

Ajax – Benfica è valevole per il ritorno degli ottavi di finale della competizione Champions League 2021/2022. La partita è in programma il giorno 15 marzo alle ore 21:00 allo stadio Johan Cruijff Arena di Amsterdam.

Arbitro di Ajax – Benfica sarà Carlos del Cerro Grande coadiuvato da Juan Carlos Yuste Jiménez e Roberto Alonso Fernández. Al VAR invece ci sarà Alejandro José Hernández Hernández.

La partita di andata, giocata il 23 febbraio, ha visto le due squadre pareggiare per 2-2. L’Ajax nella fase a gironi ha incontrato Sporting Lisbona, Besiktas e Borussia Dortmund superando il girone al primo posto a punteggio pieno con 18 punti mentre il Benfica ha incontrato Dinamo Kiev, Bayern Monaco e Barcellona superando il girone con 8 punti.

Partita aperta a tutti i risultati. Le due squadre dovranno provare a vincere dato che da quest’anno il nuovo regolamento UEFA prevede che i gol in trasferta non diano più alcun vantaggio in caso di pareggio. Sarà della partita Haller, per ora strepitoso con 11 gol in 7 partite. “Potremmo già affermare che la nostra Champions sia stato un successo, ma non vogliamo assolutamente fermarci qui”, ha caricato l’attaccante dell’Ajax alla vigilia del match.

Probabili formazioni

Ajax: Onana; Rensch, Schuurs, Martinez, Blind; Berghuis, E. Alvarez; Antony, Gravenberch, Tadic; Haller. All.: Ten Hag

Benfica: Vlachodimos; Gilberto, Otamendi, Vertonghen, Grimaldo; Rafa Silva, Taarabt, Weigl, Everton; G. Ramos, Nunez. All.: Verissimo

Dove vedere Ajax – Benfica in diretta TV e streaming

Ajax-Benfica si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz’ora prima) del 15 marzo. In TV e streaming la partita sarà visibile solo a pagamento; Sky la trasmetterà sul digitale terrestre e satellite sui canali Sky Sport Football (203) e Sky Sport (253) mentre in streaming il match sarà visibile su Mediaset infinity + e Now TV.