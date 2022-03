LIVE MANCHESTER UNITED - ATLETICO MADRID 0-1 CHAMPIONS 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

PREPARTITA

Manchester United – Atletico Madrid è valevole per il ritorno degli ottavi di finale della competizione Champions League 2021/2022.

La partita è in programma il giorno 15 marzo alle ore 21:00 allo stadio Old Trafford di Manchester.

Arbitro di Manchester United – Atletico Madrid sarà Slavko Vincic coadiuvato da Tomaz Klancnik e Andraž Kovacic. Al VAR invece ci sarà Marco Fritz.

La gara di andata, disputata il 23 febbraio, ha visto le due squadre pareggiare per 1-1 con le reti di João Félix nel primo tempo e pareggio nel secondo tempo del Manchester United grazie al gol di Anthony Elanga. Il Manchester United nella fase a gironi ha incontrato Young Boys, Villarreal e Atalanta superando il girone con 11 punti mentre l’Atletico Madrid ha incontrato Milan, Liverpool e FC Porto superando il girone con 7 punti.

Partita aperta a tutti i risultati: ricordiamo che da quest’anno i gol in trasferta non danno alcun vantaggio in caso di parità e quindi le due squadre dovranno provare a vincere. Nell’ultimo incontro in campionato il Manchester United ha avuto la meglio del Tottenham di Conte per 3-2 grazie alla straordinaria tripletta di CR7, mentre l’Atletico Madrid ha vinto di misura sul Cadice grazie al gol nei minuti finali di De Paul.

Probabili formazioni

Manchester United: De Gea; Lindelof, Varane, Maguire, Alex Telles; Fred, Matic; Sancho, Pogba, Rashford; Cristiano Ronaldo.

Atletico Madrid: Oblak; M. Llorente, Giménez, Felipe, Reinildo Mandava; Ferreira Carrasco, De Paul, Koke, Renan Lodi; João Felix, Correa.

Dove vedere Manchester United – Atletico Madrid in diretta TV e streaming

Manchester United-Atletico Madrid si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz’ora prima) del 15 marzo. In TV la partita sarà trasmessa in chiaro sul digitale terrestre da Canale 5 HD ed in pay per view da Sky sul satellite e digitale terrestre. In streaming la partita sarà visibile su Mediaset Infinity + e su Now TV.