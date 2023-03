Il Diego Armando Maradona e l'intera città di Napoli sognano il primo approdo della storia ai quarti di Champions dei propri beniamini. Per ottenere questo traguardo storico manca pochissimo agli uomini di Spalletti dopo il 2-0 maturato nella gara di andata in Germania, grazie alle reti di Di Lorenzo e Osimhen frutto di una prova maiuscola. Per l'Eintracht quella di stasera sembra una missione impossibile ma i tedeschi, campioni in carica dell'Europa League, hanno costruito il proprio approdo agli ottavi con ottime prestazioni in trasferta e non sono da sottovalutare.11:42

PREPARTITA

Napoli – Eintracht Francoforte è valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2022/2023. La partita è in programma il giorno 15 marzo alle ore 21:00 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Arbitro di Napoli – Eintracht Francoforte sarà Anthony Taylor coadiuvato da Gary Beswick e Lee Betts. Al VAR invece ci sarà Pol van Boekel.

Nella partita di andata il Napoli si è imposto con un netto 2-o grazie alle reti di Osimhen e Di Lorenzo. Per il match Spalletti recupera Lozano, Meret e Kim mentre Raspadori non sarà disponibile in quanto non ancora al meglio. Nell’Eintracht non saranno della partita Kolo Muani e l’infortunato Lindstrom.

Tensione oggi pomeriggio quando un gruppo di 600 tifosi dell’Eintracht senza biglietto sono partiti dal lungomare per poi dirigersi in pieno centro storico fra Piazza del Gesù e via Toledo. Ricordiamo che il prefetto di Napoli nei giorni scorsi aveva emanato un provvedimento di vendita di biglietti ai tifosi tedeschi residenti a Francoforte.

Probabili formazioni Napoli-Eintracht Francoforte

Napoli(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Rrahmani, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All.: Spalletti.

Eintracht Francoforte (3-4-2-1): Trapp; Tuta, Hasebe, N’Dicka; Buta, Rode, Sow, Max; Kamada, Gotze; Borré. All.: Glasner.

Dove vedere Napoli- Eintracht Francoforte in diretta TV e streaming

Napoli-Eintracht Francoforte si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz’ora prima) del 15 marzo. In diretta TV la partita sarà visibile in esclusiva sulla piattaforma Amazon tramite Amazon Prime Video.