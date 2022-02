LIVE SALISBURGO - BAYERN MONACO 1-0 CHAMPIONS 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

PREPARTITA

Salisburgo – Bayern Monaco è valevole per l’andata degli ottavi di finale della competizione Champions League 2021/2022.

La partita è in programma il giorno 16 febbraio alle ore 21:00 allo stadio Red Bull Arena Salzburg di Salisburgo.

Arbitro di Salisburgo – Bayern Monaco sarà Michael Oliver coadiuvato da Stuart Burt e Simon Bennett. Al VAR invece ci sarà Chris Kavanagh.

Il Salisburgo nella fase a gironi, girone ha incontrato Siviglia, Lille e Wolfsburg superando il girone al secondo posto con 10 punti mentre il Bayern Monaco ha incontrato Barcellona, Benfica e Dinamo Kiev superando il girone al primo posto, a punteggio pieno, con 18 punti.

Incontro proibitivo per la squadra austriaca del Salisburgo che incontra il Bayern di Julian Nagelsmann, una delle favorite alla vittoria finale. Per il match non saranno disponibili Neuer, l’esterno Davies, ed i centrocampisti Goretzka e Musiala, tutti per problemi fisici. Davanti il Bayern dovrebbe schierare l’intoccabile Lewandowski, con Muller e Sané a supporto.

Probabili formazioni

Salisburgo: Köhn; Kristensen, Solet, Wöber, Ulmer; Capaldo, Camara, Seiwald; Aaronson; Okafor, Adeyemi. All. Jaissle

Bayern Monaco: Ulreich; Pavard, Süle, Hernández; Gnabry, Kimmich, Tolisso, Coman; Müller, Sané; Lewandowski. All. Nagelsmann

Dove vedere Salisburgo-Bayern Monaco di Champions League 2021/2022, in diretta tv e streaming

Salisburgo-Bayern Monaco si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz’ora prima) del 16 febbraio.

In TV la partita sarà visibile sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio mentre in streaming da pc, tablet e smartphone sarà visibile su NowTV e Mediaset Infinity.