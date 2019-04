Stadio Allianz Stadium Martedì 16 Aprile 2019 ore 21:00

COMMENTO IN DIRETTA

Benvenuti al live di Juventus-Ajax, partita di ritorno dei quarti di finale di Champions. Si riparte dall'1-1 della gara d'andata ad Amsterdam Ecco la formazione ufficiale della Juventus: (4-3-3) Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Can, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Dybala, Ronaldo. Così l'Ajax: (4-2-3-1) Onana; Veltman, De Ligt, Blind, Mazraoui; Schone, De Jong; Ziyech, Van de Beek, Neres; Tadic. A sorpresa Allegri schiera dal 1' De Sciglio al posto di Cancelo, assist man dell'andata. Dybala in attacco insieme a Ronaldo e Bernardeschi

Juventus - Ajax è valevole per i quarti di finale della competizione Champions League 2018/2019.

La partita è in programma il giorno 16 aprile alle ore 21:00 allo stadio Allianz Stadium di Torino. Arbitro dell'incontro sarà Clement Turpin (Francia), con assistenti Nicolas Danos e Cyril Gringore, quarto uomo Benoît Bastien. Al Var ci sarà Nicolas Rainville.

La partita di andata Ajax - Juventus si è giocata il 10 aprile 2019 al Cruijff Arena di Amsterdam e si è conclusa 1-1 con gol di Cristiano Ronaldo.

La Juventus nella fase a gironi ha incontrato Valencia, Young Boys e Man. United superando il girone con 12 punti mentre Ajax ha incontrato AEK Atene, Bayern M. e Benfica superando il girone con 12 punti. Negli ottavi fi finale la squadra di Massimiliano Allegri ha avuto la meglio dell'Atletico Madrid rimontando 3-0 a Torino dopo aver perso 2-0 a Madrid. L'ajax invece ha vinto a sorpresa contro il Real Madrid imponendosi 4-1 al Santiago Bernabéu dopo aver perso 2-1 in casa.

Massimiliano Allegri deve valutare le condizioni di Douglas Costa, Chiellini ed Emre Can mentre Erik ten Hag deve valutare le condizioni di De Jong, alle prese con un problema al bicipite femorale.

Possibili formazioni:

Juventus: Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Mandzukic, Ronaldo.

Ajax: Onana; Mazraoui, Blind, De Ligt, Ekkelenkamp; Van de Beek, Schöne, De Jong; Ziyech, Tadic, Neres.



Dove vedere Juventus-Ajax

Juventus-Ajax si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 16 aprile.

Juventus-Ajax verrà trasmessa in esclusiva da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Champions League