Stadio Estadio do Dragao Mercoledì 17 Aprile 2019 ore 21:00

Porto - Liverpool è valevole per i quarti di finale della competizione Champions League2018/2019.

La partita è in programma il giorno 17 aprile alle ore 21:00 allo stadio Estadio do Dragao.

La partita di andata Liverpool - Porto si è giocata il 9 aprile 2019 e si è conclusa 2-0.

Il Porto nella fase a gironi ha incontrato Schalke, Galatasaray e Lokomotiv Mosca superando il girone con 16 punti mentre il Liverpool ha incontrato PSG, Napoli e Stella Rossa superando il girone con 9 punti.

Possibili formazioni (ultime schierate):

Porto: Casillas, Pereira, Felipe, Militao, Telles, Otavio, Pereira, Torres, Corona, Marega, Soares

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Milner, Henderson, Fabinho, Keita, Firmino, Mane, Salah



Dove vedere Porto-Liverpool

Porto-Liverpool si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 17 aprile.

Porto-Liverpool verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Champions League