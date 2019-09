95' È tutto per il live di Napoli-Liverpool. Alla prossima!22:50

95' Azzurri al comando del girone con tre punti insieme al Salisburgo che ha battuto 6-2 il Genk22:50

95' Uno-due nel finale, il Napoli stende i campioni d'Europa al termine di una gara giocata con saggezza dalla squadra di Ancelotti22:50

95' È FINITA! TRIONFO DEL NAPOLI!22:50

95' Tifosi azzurri in festa per un successo prestigioso che mette in discesa il percorso del Napoli nel girone!22:50

93' La squadra di Ancelotti la chiude: erroraccio di Van Dijk e Llorente non perdona Adrian a tu per tu! Che festa al San Paolo!22:48

92' GOL DEL NAPOLI! LLORENTE!22:47

90' Concessi cinque minuti di recupero22:45

90' AMMONIZIONE! Giallo per Llorente: fallo a centrocampo. Lo spagnolo partecipa attivamente alla fase difensiva del Napoli in questi secondi finali22:45

87' SOSTITUZIONE LIVERPOOL! Shaqiri per Henderson, mossa della disperazione di Klopp22:42

86' Assalti disperati del Liverpool: il Napoli difende negli ultimi 16 metri22:41

83' Adrian intuisce, ma non basta! Napoli in vantaggio, restano pochi minuti al Liverpool per evitare la sconfitta!22:38

82' GOL DEL NAPOLI! MERTENS!



Statistiche Mertens:



Numero maglietta: 14

Gol in partita: 1

Luogo di nascita: Lovanio

Data di nascita: 06/05/198722:37

81' Rigore confermato!22:36

80' Penalty dubbio: non sembra esserci contatto tra i due giocatori, controllo in corso del Var22:35

80' RIGORE PER IL NAPOLI! Callejon atterrato da Robertson!22:35

78' Il Liverpool manovra nella trequarti del Napoli, che difende compatto22:33

75' SOSTITUZIONE NAPOLI! Elmas al posto di Allan22:30

74' MANÈ! Bella azione del Liverpool e girata in precario equilibrio del senegalese: Meret blocca a terra22:29

72' Ora stanchezza evidente su ambo i lati, vedremo se le squadre si accontenteranno del pareggio22:27

69' SOSTITUZIONE NAPOLI! Llorente al posto di Lozano22:24

67' SOSTITUZIONE NAPOLI! Zielinski al posto di Insigne è la prima mossa di Ancelotti22:22

66' SOSTITUZIONE LIVERPOOL! Wijnaldum per Milner, appena ammonito22:21

65' SALAH! Erroraccio di Manolas e l'ex romanista si invola verso Meret che si salva in angolo sul diagonale dell'egiziano!22:20

63' Ritmi più bassi in questo avvio di ripresa, il Napoli sembra accusare stanchezza22:18

61' AMMONIZIONE! Giallo anche per Milner per fallo su Callejon a centrocampo22:16

60' Gara più spezzettata rispetto al primo tempo e squadre più lunghe22:15

57' AMMONIZIONE! Giallo per Henderson: fallo tattico, prima ammonizione della serata22:12

52' Napoli reattivo come nel primo tempo. Gara sul filo dell'equilibrio22:07

49' MERTENS! MIRACOLO DI ADRIAN! Cross perfetto di Mario Rui, zampata del belga e volo del portiere del Liverpool che si salva in angolo!22:04

48' Brividi per Ancelotti per un contatto tra Lozano e Matip: il messicano sembra comunque in grado di proseguire22:03

46' VIA AL SECONDO TEMPO!22:01

45' Rientrano in campo le squadre, non ci sono state sostituzioni durante l'intervallo21:45

45' Gara intensa ed equilibrata. Non numerose le occasioni, il Liverpool è cresciuto alla distanza, ma il Napoli tiene bene. A tra poco per il secondo tempo!21:45

45' FINISCE IL PRIMO TEMPO! Nessun gol al San Paolo!21:45

43' FIRMINO! Colpo di testa del brasiliano dal corner: alto di poco21:43

41' Mario Rui salva tutto su cross di Milner ben servito in area da Firmino. Angolo per il Liverpool21:41

38' Ritmi leggermente più bassi in questa fase. Il Liverpool fa gioco, Napoli attento nel difendere e pronto a ripartire21:38

34' Il Liverpool è cresciuto nella seconda parte del primo tempo, ma Klopp non sembra contento della prestazione dei suoi21:34

31' Se ne va il primo terzo di una partita divertente ed equilibrata. Il Napoli affronta i campioni d'Europa senza paura21:31

27' La squadra di Ancelotti torna a pungere e a esaltare il San Paolo con due corner consecutivi, che però non danno esito21:27

24' Primo momento di difficoltà per il Napoli, attento comunque nel difendere e pronto a ripartire21:24

21' MILNER! Salah va via a Koulibaly, la palla arriva al centrocampista che calcia alto dal limite. Cresce il Liverpool!21:21

19' MANÈ! Prima occasione per il Liverpool! Brutta palla persa in uscita da Insigne, il senegalese si allarga e conclude in diagonale dall'interno dell'area: Meret si salva in angolo21:19

16' Squadre molto corte e compatte, anche il Liverpool pressa alto, ma il Napoli regge bene in difesa21:16

13' Adesso i campioni d'Europa sono in difficoltà. Il Napoli attacca con buona qualità e continuità21:13

10' Il Napoli aumenta i giri del motore attaccando in massa: la squadra di Ancelotti è molto corta, Liverpool pronto a ripartire21:10

7' RUIZ! Doppio tentativo dello spagnolo dalla distanza: destro e sinistro, Adrian respinge con bravura! Poi Lozano segna, ma partendo da fuorigioco21:07

6' Il Liverpool prova ad abbassare i ritmi della gara attraverso il palleggio, il Napoli però è molto aggressivo21:06

3' Avvio subito su ritmi intensi. Entrambe le squadre sono proiettate all'attacco21:03

1' SI PARTE!21:01

Napoli in campo con un 4-4-2 molto offensivo: giocano contemporaneamente Insigne, Callejon, Mertens e Lozano20:30

Entrano in campo le squadre!20:30

Al San Paolo inizia l'avventura stagionale in Champions della squadra di Ancelotti, che ospita i campioni in carica20:30

Benvenuti al live di Napoli-Liverpool!20:30