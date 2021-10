Terza giornata di questa Champions League, il Milan di Pioli viaggia al Dragao per affrontare il Porto, in una sfida fondamentale per i rossoneri per continuare a sperare nel passaggio del turno.20:19

Il Diavolo, nonostante le buone prove con Liverpool e Atletico Madrid, é ancora inchiodato a zero punti; portoghesi a quota 1 per il pareggio contro i Colchoneros di Simeone.20:23

Conceicao schiera Pepe con il recuperato Mebemba in difesa, a centrocampo Uribe con Oliveira, attacco con Taremi e Evanilson. Solo panchina per Marcano e Corona.20:30

Pioli non ha Rebic, non convocato, Kessié squalificato: in attacco spazio a Giroud, con Ibrahimovic che si rivede in panchina. A centrocampo spazio alla coppia Tonali - Bennacer, Krunic che agire da trequartista.20:31

Porto e Milan non si affrontano dalla finale di Supercoppa europea del 2003, quando il Porto era campione in carica della Coppa UEFA e il Milan aveva appena vinto la Champions League. I rossoneri vinsero 1-0 con gol di Andriy Shevchenko.20:32

Ballo - Touré trova Krunic in area, il trequartista non calcia e viene fermato dalla scivolata di Pepe.21:16

Cross di Diaz, Kjaer allontana in angolo: corner per il Porto.21:17

GIROUD! Cross di Leao, il francese prova sul secondo palo una sponda al centro per un compagno che non c'é.21:20

PILLOLA STATISTICA. Esordio con il Milan in Champions League per Ciprian Tatarusanu. L'unico giocatore rumeno ad aver fatto il suo debutto nella competizione con i rossoneri prima di lui era stato Florin Raducioiu, nel dicembre 1993, proprio contro il Porto.21:26

Si sta giocando molto poco in questi ultimi minuti, tante le interazioni per i fischi di Brych.21:40

OTAVIO! Conclusione potente dell'esterno che termina alto sopra la traversa, azione nata dal rientro in campo di Wendell con azione in corso.21:42

TOMORI SALVA IL MILAN! Errore di Ballo Touré, Otavio é solo in area ma il suo destro é messo in angolo dal difensore del Milan.22:10

Contropiede del Milan, Saelemaekers aspetta troppo per aprire per il liberissimo Calabria: recupera Uribe.22:12

Pioli pronto ai primi cambi, Milan in difficoltà anche in questo secondo tempo.22:16

Punizione per il Milan per un fallo di Pepe su Bennacer: Ibrahimovic pronto alla battuta.22:19

Proteste del Milan per il contatto in area, Brych dopo il confronto con il VAR conferma la rete.22:24

PILLOLA STATISTICA. Il Milan non subiva gol dal Porto in Champions League dal novembre 1996, con Edmilson, anche in quel caso in trasferta.22:28

Ibrahimovic entra in area e punta Mbemba, il centrale non cade nelle finte dello svedese e lo ferma.22:28

Pioli cerca di spronare i suoi ma Milan che non riesce a reagire, Porto in controllo.22:36

Corona entra in area palla al piede, contatto con Kalulu: anche in questo caso Brych lascia correre.22:39

Il Milan esce sconfitto anche dal Dragao e non smuove la sua classifica, ferma a quota zero: Porto che ha giocato una partita fisica, creando molte occasioni e sfondando nel secondo tempo con Diaz.22:54

Per la squadra di Pioli ora la strada si fa estremamente difficile: la matematica non condanna peró servono tre vittorie e risultati favorevoli nelle altre partite.22:56

PREPARTITA

FC Porto - Milan è valevole per la Fase a gironi della competizione Champions League 2021/2022.

La partita è in programma il giorno 19 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Estádio do Dragão di Porto.

Arbitro di FC Porto - Milan sarà Dr. Felix Brych coadiuvato da Mark Borsch e Stefan Lupp. Al VAR invece ci sarà Marco Fritz.

Si gioca la terza giornata del girone B di qualificazione, che chiude le partite di andata. Dopo due giornate il girone B vede in testa il Liverpool a punteggio pieno (6 punti), seguito a due lunghezze dall’Atletico Madrid (4 punti), dal Porto fermo a 1 punto ed ultimo il Milan ancora a zero punti.

Partita quindi “dentro o fuori” per il Milan: la squadra rossonera è chiamata ad una grande partita. Per espugnare Porto, Pioli si affida davanti a Rafael Leao e Giroud a cui darà supporto da dietro Krunic. A centrocampo mancherà Franck Kessie squalificato: giocheranno senza dubbio Sandro Tonali e Ismael Bennacer.

La partita sarà visibile sulla piattaforma Sky ed in chiaro su Canale 5. In Streaming la partita sarà visibile su Now e Infinity.

