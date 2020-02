PREPARTITA

Atalanta - Valencia è valevole per gli ottavi di finale di Champions League 2019/2020.

La partita è in programma il giorno 19 febbraio alle ore 21:00 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano.

Arbitro di Atalanta - Valencia sarà l'inglese Michael Oliver, lo stesso che arbitrà Real Madrid-Juve dell'aprile 2018 facendo infuriare Gigi Buffon a fine partita per il rigore concesso e poi trasformato da Ronaldo alla squadra spagnola a fine partita, coadiuvato dagli assistenti Stuart Burt e Simon Bennett (il quarto uomo sarà Martin Atkinson).

Stasera a Milano sono attesi più di 40000 spettatori per la partita storica della DEA che accede per la prima volta nella sua storia agli ottavi di finale della Champions, traguardo incredibile se si pensa alle prime tre gare tutte perse durante la fase a gironi. Tutti disponibili per mister Gasperini: Castagne e Gosens dovrebbero giocare sulle fasce, con De Roon e Freuler a centrocampo. In attacco dovrebbe giocare il solo Ilicic con Pasalic e Gomez alle sue spalle.

Probabili formazioni:

Atalanta: Gollini, Toloi, Palomino, Djimsiti, Castagne, De Roon, Freuler, Gosens, Gomez, Pasalic, Ilicic. All: Gasperini

Valencia: Doménech, Wass, Diakhaby, Mangala, Gayá, Ferran Torres, Parejo, Kondogbia, Soler, Maxi Gómez, Gameiro. All: Celades



Dove vedere Atalanta - Valencia di Champions League 2019/2020, in diretta tv e streaming

Atalanta - Valencia si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 19 febbraio.

Atalanta - Valencia è una partita valevole per gli ottavi di finale della Champions League 2019/2020. La partita sarà visibile in esclusiva sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Champions League