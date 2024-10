Ammonito BEUKEMA per comportamento non regolamentare.21:39

Ammonito KONATE' per comportamento non regolamentare.21:39

Luis Diaz non trova spazio in area, Lucumì gli sbarra la strada.21:37

Liverpool in avanti: Nunez batte Skorupski, ma l'attaccante è in posizione irregolare.21:16

GOL! LIVERPOOL-Bologna 1-0! Rete di Mac Allister. Salah scodella in area, Mac Allister segue l'azione e da pochi passa dalla porta deposita in rete.21:12

Dallinga in gol, ma l'attaccante scatta in evidente posizione irregolare sul passaggio di Miranda.21:11

Le scelte di Slot: Nunez al centro dell'attacco, Salah e Luis Diaz ai suoi lati, Szoboszlai trequartista. Mac Allister e Gravenberch in mediana. Out Chiesa.20:58

PREPARTITA

Liverpool - Bologna è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2024/2025.

La partita è in programma il giorno 2 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Anfield di Liverpool.

Arbitro di Liverpool - Bologna sarà Nikola Dabanovic. Al VAR invece ci sarà Tomasz Kwiatkowski.

Dove vedere Liverpool-Bologna di Champions League 2024/2025, in diretta tv e streaming

Liverpool-Bologna si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 2 ottobre.

Liverpool-Bologna è una partita valevole per la giornata Fase a gironi della fase a gironi della Champions League 2023/2024. La partita sarà visibile sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

