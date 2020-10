LIVE DINAMO KIEV - JUVENTUS 0-1 CHAMPIONS 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Benvenuti allo Stadio Olimpico di Kiev per la prima giornata del girone G della UEFA Champions League: la Dinamo Kiev guidata da Mircea Lucescu ospita una Juventus ancora priva di Cristiano Ronaldo causa coronavirus. 18:13

Esordio in panchina, in Europa, per Andrea Pirlo, vincitore per due volte della coppa della grandi orecchie con la maglia del Milan e sconfitto in finale nel 2015 con quella della Juve.18:13

Primo match del girone ma comunque fondamentale per entrambe le formazioni: la Dinamo Kiev vorrà sfruttare il fattore campo e i 14mila presenti allo stadio per ribaltare i pronostici della vigilia che la vedevano nettamente sfavorita in un girone con Juve e Barcellona, i bianconeri dal canto loro non possono permettersi di fallire per non rischiare di complicare il proprio cammino verso gli ottavi di finale. 19:26

I padroni di casa scendono in campo con un 4-3-3: Bushchan; Kedziora, Zabarnyi, Mykolenko, Karavaev; Buyalskiy, Sydorciuk, Shaparenko; Tsygankov, Supryaha, De Pena.18:19

La Juve risponde con un 3-4-1-2: Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Chiesa, Bentancur, Rabiot, Cuadrado; Ramsey; Kulusevski, Morata.18:27

Confermato quindi Chiesa, nonostante l'espulsione di Crotone, e rientro dal 1' per Chiellini, Cuadrado, Rabiot e Ramsey. Panchina per Dybala e Arthur, assieme a Buffon, Pinsoglio, Demiral, Frabotta, Bernardeschi e Portanova. 18:31

Nei 4 precedenti ci sono 3 vittorie per i bianconeri e 1 pareggio. L'ultimo incrocio risale al novembre 2002 con un successo esterno della Juve firmato Salas-Zalayeta.18:23

A dirigere la gara sarà il fischietto rumeno Ovidiu Hategan. Assistenti Sovre e Gheorge. Come IV uomo ci sarà Coltescu. Al VAR il tedesco Dankert, AVAR Osmers.18:29

1' INIZIA Dinamo Kiev-Juventus. Palla ai padroni di casa.18:55

2' Danilo parte a sinistra permettendo a Chiesa di posizionarsi più avanzato sulla stessa fascia. A destra Cuadrado. 18:57

5' Possesso palla Juventus con la Dinamo pronta a ripartire in contropiede. 18:59

7' Brutta uscita di Szczesny che non trattiene un cross dalla sinistra, disturbato anche da Rabiot. La difesa della Juve riesce a sventare comunque il pericolo. 19:03

11' La Dinamo prova a prendere coraggio alzando il baricentro. 19:06

13' BUSCHAN! Azione in ripartenza della Juve conclusa da un tiro mancino di Chiesa respinto dal portiere di casa. 19:08

14' Errore clamoroso di Bushchan! L'estremo difensore smanaccia malissimo sulla testa di Chiellini: il pallone colpito dal capitano della Juve termina di poco a lato. 19:21

15' Altra azione personale di Chiesa che questa volta si accentra e conclude con un destro a giro non particolarmente pericoloso. 19:13

19' Chiellini accusa un problema muscolare e chiede subito il cambio. Al suo posto entra Demiral. 19:14

21' La Juve manovra con un certa difficoltà contro una formazione che cerca di fare densità nella propria metà campo. 19:18

28' Cross potente di Cuadrado respinto non perfettamente da Buschan: nessun bianconero è però pronto per il tap-in. 19:23

29' In ombra per il momento il trio offensivo Ramsey-Kulusevski-Morata. 19:24

32' Grazie a un pressing offensivo, Rabiot recupera un gran pallone non riuscendo però poi a concludere verso la porta. 19:28

34' TACCO DI KULUSEVSKI! Ramsey salta un avversario e mette in mezzo per l'accorrente Kulusevski che di tacco prova a sorpendere Buschan. Gli ucraini si salvano in corner. Si tratta della prima giocata di livello per il talento svedese. 19:37

39' De Pena vede Szczesny fuori dai pali e cerca di sorprenderlo da metà campo: il portiere della Juve controlla senza problemi. 19:35

40' Tentativo mancino di Ramsey bloccato da Buschan. 19:39

45' Strappo di Shaparenko che supera in velocità Bentancur e lo costringe a spendere un giallo. 19:40

45'+1' Punizione non potente di Tsygankov: Szczesny para con tranquillità. 19:41

45'+2' FINE PRIMO TEMPO. Dinamo Kiev-Juventus 0-0, nessun gol nei primi 45'. 19:42

Prima frazione non particolarmente entusiasmante a Kiev. Poche occasioni, solo create dalla Juventus, e tanta difficoltà di costruzione da ambo le parti. La Dinamo si limita a fare densità e a non permettere ai bianconeri di partire in contropiede: nell'unica chance concessa al 13', Chiesa va vicinissimo infatti all'1-0 impegnando Buschan. Lo stesso portiere pochi secondi dopo smanaccia malissimo da corner direttamente sulla testa di Chiellini: per fortuna dei padroni di casa il difensore della Juve non riesce ad inquadrare la porta. Al 18' il capitano dei bianconeri è costretto anche a chiamare il cambio per un problema al bicipite femorale destro, al suo posto Demiral. L'unica altra azione del match arriva al 34' con un bellissimo colpo di tacco di Kulusevski respinto in corner da Buschan. 19:49

Pirlo dovrà sicuramente trovare il grimaldello per superare la retroguardia di Lucescu: probabile l'ingresso di Dybala per dare fantasia e guizzo a un attacco apparso piatto e con pochissima inventiva quest'oggi. 19:51

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO DI DINAMO KIEV-JUVENTUS! Si riparte dal risultato di 0-0. 19:57

46' GOL! Dinamo Kiev-JUVENTUS 0-1! Morata sblocca il match segnando su un comodo tap-in da pochi passi. L'azione nasce da una percessione di Chiesa, palla in mezzo per Ramsey, tacco del gallese per Kulusevski e tiro di prima ad impegnare Buschan. Il portiere della Dinamo respinge la conclusione e sulla ribattuta si avventa Morata per portare in vantaggio i bianconeri.20:01

50' Brutto intervento di Cuadrado che gli costa un cartellino giallo. 20:06

53' Bonucci di tacco ferma una ripartenza della Dinamo Kiev condotta da Supryaha. Continua ad essere molto timida la formazione di Lucescu. 20:06

56' Ecco il momento di Dybala: la Joya sostituisce Kulusevski.20:07

59' Azione manovrata della Juve con Dybala che viene anticipato in area poco prima di poter concludere verso la porta. 20:10

59' Demiral entra in ritardo per fermare un contropiede e viene ammonito. 20:11

60' Primo cambio anche per la Dinamo Kiev: Gerson Rodrigues in campo al posto di De Pena. 20:11

65' Altra percussione di Chiesa, questa volta fermato dalla difesa di casa. Probabilmente il migliore in campo l'ex Fiorentina. 20:21

71' Popov sostituisce invece Tsygankov. 19:27

72' Sventagliata di Danilo per Cuadrado, cross basso per Ramsey e conclusione alle stelle del gallese. Occasione interessante non sfruttata dall'ex Arsenal. 20:24

75' Destro al volo di Sydorciuk che non impensierisce Szczesny. 20:26

79' Conclusione di Buyalskiy smorzata da Bonucci in piena area di rigore. 20:30

