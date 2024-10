Emery opta per Duran da prima punta, con Watkins che parte dalla panchina. Mediana di assoluto valore con Onana in coppia con Tielemans, in difesa spazio a Konsa e Matsen sulle fasce, confermati gli ex Liga Diego Carlos - Pau Torres.20:18

PREPARTITA

Aston Villa-Bologna è una partita valevole per la terza giornata della fase a girone unico della Champions League 2024-25. Dopo le prime due partite l’Aston Villa è a 6 punti in classifica a punteggi pieno; il Bologna è invece a 1 punto in seguito al pareggio nella gara d’esordio contro lo Shakthar e all’onorevolissima sconfitta contro il Liverpool.

Arbitro di Aston Villa-Bologna è il portoghese João Pinheiro, coadiuvato dagli assistenti Bruno Jesus e Luciano Maia. Quarto uomo João Gonçalves. Al VAR ci sarà Tiago Martins, con Fedayi San. La partita si gioca allo Villa Park di Birmingham, fischio di inizio ore 21.00.

La partita è molto importante per il Bologna che ha solo un punto in classifica, ma a sin qui disputato un ottimo girone. Prima la vittoria sfiorata con lo Shakthar, poi la sconfitta di Liverpool che con un po’ di sfortuna in meno poteva essere un risultato positivo. Purtroppo l’avversario è di quelli tostissimi, dato che l’Aston Villa sin qui ha vinto e convinto in entrambe le partite giocate: all’esordio un comodo 0-3 in trasferta allo Young Boys, ma al secondo turno addirittura la vittoria contro il Bayern! Si preannuncia quindi una partita molto difficile per i rossoblù, che hanno però tutte le qualità per andare a caccia di un risultato di prestigio. Italiano riproporrà il suo 4-2-3-1 con Beukema-Lucumì coppia centrale; Freuler e Moro a menare in mezzo al campo e tre mezzepunte Orsolini-Urbanski-Ndoye a creare per il gigante Dallinga. Il Villa ha diversi nomi noti nell’undici di partenza come Pau Torres dietro, i belgi Tielemans e Onana a centrocampo e il bomber Watkins in avanti.

Probabili formazioni Aston Villa-Bologna

ASTON VILLA (4-2-3-1): Martinez; Cash, Konsa, Torres, Digne; Onana, Tielemans; Bailey, Rogers, McGinn; Watkins. All. Emery.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumi, Lykogiannis; Freuler, Moro; Orsolini, Urbanski, Ndoye; Dallinga. All. Italiano

Dove vedere Aston Villa-Bologna in diretta TV e streaming

Aston Villa-Bologna è trasmessa in esclusiva su Sky