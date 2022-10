DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Atletico madrid - Bayer leverkusen? La gara tra Atletico madrid e Bayer leverkusen si giocherà mercoledì 26 ottobre 2022 alle ore 21:00 Chi è l'arbitro di Atletico madrid - Bayer leverkusen? L'arbitro del match sarà Clément Turpin Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Atletico madrid - Bayer leverkusen sarà Jerome Brisard Dove si gioca Atletico madrid - Bayer leverkusen? La partita si gioca a Madrid In che stadio si gioca Atletico madrid - Bayer leverkusen? Stadio Cívitas Metropolitano Chi trasmette la partita Atletico madrid - Bayer leverkusen? La partita tra Atletico madrid e Bayer leverkusen verrà trasmessa da Mediaset Infinity e Sky

PREPARTITA

Atletico Madrid - Bayer Leverkusen è valevole per la Fase a gironi della competizione Champions League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 26 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Cívitas Metropolitano di Madrid.

Arbitro di Atletico Madrid - Bayer Leverkusen sarà Clément Turpin coadiuvato da Nicolas Danos e Cyril Gringore. Al VAR invece ci sarà Jerome Brisard.

Atletico Madrid-Bayer Leverkusen ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'Atlético Madrid è imbattuto in quattro incontri casalinghi contro il Bayer Leverkusen in competizioni europee (2V, 2N) tra Europa League e Champions League.

Il Bayer Leverkusen ha vinto le ultime due partite di Champions League contro l'Atlético Madrid dopo aver registrato un solo successo nelle prime cinque sfide contro i Colchoneros (1N, 3P).

L'Atlético Madrid è rimasto imbattuto nelle ultime 11 partite casalinghe contro squadre tedesche in competizioni europee (8V, 3N), dopo la sconfitta contro il Borussia Dortmund nell'ottobre 1996. L'Atlético ha subito solo quattro gol in queste 11 gare e mai più di una rete in un singolo match.

Il Bayer Leverkusen ha perso quattro delle ultime cinque partite in Champions League, ma l'unica in cui è riuscito a evitare la sconfitta è stata la vittoria contro l'Atlético Madrid alla seconda giornata di questa fase a gironi (2-0).

L'Atlético Madrid non ha segnato in tutte le ultime tre partite di Champions League. Solo una volta ha registrato una serie di quattro gare consecutive senza gol all’attivo nella competizione: tra marzo e ottobre 2009 con allenatore Abel Resino.

Sfida tra le due squadre che hanno registrato la differenza maggiore tra gol segnati ed Expected Goals in questa Champions League: il Bayer Leverkusen (2 gol fatti con un valore di 6.7 xG: -4.7) e l'Atlético Madrid (2 reti e 6.3 xG: -4.2). In base alla qualità delle occasioni avute entrambe le formazioni avrebbero dovuto segnare quattro gol in più.

Antoine Griezmann ha segnato 26 gol con l'Atlético Madrid in Champions League, solo un altro giocatore ha raggiunto la doppia cifra di reti per questo club nella competizione (10, Saúl Ñíguez).

Patrik Schick è il giocatore che ha effettuato il maggior numero di tiri (14) senza segnare in questa stagione di Champions League – il classe ’96 ha anche il valore più alto di Expected Goals tra i giocatori che non hanno ancora trovato il gol in questa edizione del torneo (2.3).

Dal suo esordio con l'Atlético Madrid in Champions League (a febbraio), Reinildo è il calciatore dei Colchoneros con più contrasti (15) e più palloni recuperati (54) nel torneo.

Il difensore del Bayer Leverkusen Piero Hincapié è il calciatore che ha iniziato il maggior numero di sequenze di gioco su azione in questa Champions League (62).

Dove vedere Atletico Madrid-Bayer Leverkusen di Champions League 2022/2023, in diretta tv e streaming

Atletico Madrid-Bayer Leverkusen si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 26 ottobre.

Atletico Madrid-Bayer Leverkusen è una partita valevole per la giornata Fase a gironi della fase a gironi della Champions League 2022/2023. La partita sarà visibile sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Guarda chi trasmetterà Atletico Madrid - Bayer Leverkusen tra Sky o Mediaset.

Il calendario completo di Champions League