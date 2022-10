DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Tottenham - Sporting lisbona? La gara tra Tottenham e Sporting lisbona si giocherà mercoledì 26 ottobre 2022 alle ore 21:00 Chi è l'arbitro di Tottenham - Sporting lisbona? L'arbitro del match sarà Danny Makkelie Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Tottenham - Sporting lisbona sarà Pol van Boekel Dove si gioca Tottenham - Sporting lisbona? La partita si gioca a London In che stadio si gioca Tottenham - Sporting lisbona? Stadio Tottenham Hotspur Stadium Chi trasmette la partita Tottenham - Sporting lisbona? La partita tra Tottenham e Sporting lisbona verrà trasmessa da Sky e Mediaset Infinity

PREPARTITA

Tottenham - Sporting Lisbona è valevole per la Fase a gironi della competizione Champions League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 26 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Tottenham Hotspur Stadium di London.

Arbitro di Tottenham - Sporting Lisbona sarà Danny Makkelie coadiuvato da Hessel Steegstra e Jan de Vries. Al VAR invece ci sarà Pol van Boekel.

Tottenham-Sporting Lisbona ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Tottenham e Sporting si sono affrontati solo una volta in precedenza in competizioni europee, con il club portoghese che ha vinto 2-0 alla seconda giornata di questa edizione della Champions League.

Lo Sporting ha vinto solo due delle 15 trasferte in Inghilterra in competizioni europee (4N, 9P), successo per 4-2 a Southampton in Coppa UEFA nell'ottobre 1981 e vittoria per 3-2 a Middlesbrough nel marzo 2005, sempre in Coppa UEFA.

Il Tottenham ha vinto sei delle sette partite casalinghe europee contro squadre portoghesi (incluse qualificazioni), l'unica sconfitta è arrivata contro il Benfica nel marzo 2014 in Europa League.

Dopo il successo a Lisbona, lo Sporting potrebbe diventare la quinta squadra a vincere contro il Tottenham in più match in una singola edizione della Champions League, dopo il Real Madrid nel 2010-11, il Monaco nel 2016-17 e il Bayern Monaco e il Lipsia nel 2019-20.

Dall'inizio della stagione 2019-20, le 10 gare del Tottenham nella fase a gironi della Champions League hanno visto un totale di 41 gol (23 a favore, 18 contro), con una media di 4.1 a partita.

Antonio Conte ha vinto le sue prime due partite casalinghe alla guida del Tottenham in Champions League, l'unico allenatore degli Spurs a vincere le sue prime tre gare interne nel torneo è stato Harry Redknapp nel 2010-11.

Tre dei cinque gol del Tottenham nella Champions League 2022/23 sono arrivati in seguito ad un cross, nessuna squadra ha fatto meglio in questa graduatoria.

Harry Kane ha segnato 21 reti in 28 presenze con il Tottenham in Champions League. In caso di gol in questa partita, entrerà tra i primi cinque marcatori inglesi nella storia della competizione, superando Steven Gerrard (21).

Gli ultimi tre gol dello Sporting in Champions League sono arrivati nel primo minuto della partita (1) o dal minuto 90 (2). La squadra portoghese ha infatti realizzato due reti nei minuti di recupero nel successo per 2-0 contro il Tottenham nel secondo match di questa stagione.

Son Heung-min ha segnato due gol nella vittoria del Tottenham contro l'Eintracht Francoforte nell’ultimo match di Champions League: si tratta della sua quarta doppietta con gli Spurs nel torneo. Solo Harry Kane ha segnato più marcature multiple (5) con il Tottenham in Champions League.

Dove vedere Tottenham-Sporting Lisbona di Champions League 2022/2023, in diretta tv e streaming

Tottenham-Sporting Lisbona si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 26 ottobre.

Tottenham-Sporting Lisbona è una partita valevole per la giornata Fase a gironi della fase a gironi della Champions League 2022/2023. La partita sarà visibile sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Guarda chi trasmetterà Tottenham - Sporting Lisbona tra Sky o Mediaset.

