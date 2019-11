LIVE REAL MADRID - PSG 1-0 CHAMPIONS LEAGUE 2019/2020. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Gran partita della squadra di Zidane, il Psg non è rimasto a guardare, subendo però il palleggio degli spagnoli. A tra poco per il secondo tempo!21:45

INTERVENTO DEL VAR! Courtois viene solo ammonito e non espulso, ma non è rigore per il Psg: visto un fallo di Gueye su Marcelo ad inizio azione21:44

DI MARIA! Break del Psg! Da Mbappé a Verratti al grande ex che calcia verso la porta: palla in angolo21:31

In campo per il Gruppo A, al Bernabeu il Real tenta l'impossibile: sotto di 5 punti rispetto ai francesi, la squadra di Zidane cerca di agguantare il primo posto21:04

PREPARTITA

Real Madrid - PSG è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2019/2020.

La partita è in programma il giorno 26 novembre alle ore 21:00 allo stadio Santiago Bernabeu di Madrid.

Arbitro di Real Madrid - PSG è Artur Dias (Portogallo).

La partita di andata PSG - Real Madrid si è giocata il 18 settembre 2019 e si è conclusa 3-0.

Possibili formazioni (ultime schierate):

Real Madrid: Curtois, Carvajal, Militao, Varane, Mendy, Kroos, Casemiro, Rodriguez, Benzema, Bale, Hazard

PSG: Navas, Bernat, Kimpembe, Silva, Meunier, Verratti, Gueye, Marquinhos, Icardi, Sarabia, Di Maria



Dove vedere Real Madrid-PSG di Champions League 2019/2020, in diretta tv e streaming

Real Madrid-PSG si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 26 novembre.

Real Madrid-PSG è una partita valevole per la giornata 5 della fase a gironi della Champions League 2019/2020. La partita sarà visibile sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

